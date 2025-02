Gama contrata dois atacantes: DG e Luan chegam ao Ninho do Piriquito

Tricampeão do Campeonato Brasileiro por Cruzeiro e Palmeiras, Luan chega ao Gama para assumir o papel de centroavante no Candangão - (crédito: Instagram/@luanlouza)

As saídas dos centroavante Nunes e Marcelo Toscano levaram o Gama ao mercado a 10 dias da partida mais importante do clube no ano. Quarto colocado na primeira fase do Candangão, o time precisa vencer o Capital no próximo dia 8, no Bezerrão, para avançar às semifinais sem depender de combinação de resultados e evitar uma eliminação precoce. Disputar a Copa Verde, a Copa do Brasil e a Série D em 2026 são as maiores ambições do time mais popular e recordista de títulos do Distrito Federal.

Na tentativa de bater a meta, a diretoria alviverde fechou a contratação de dois atacantes. Um deles é Douglas Santos, o DG, referência a um ex-integrante do Big Brother Brasil. O ponta paraense nascido em Rondon do Pará iniciou a temporada no Brasil de Pelotas e se transferiu para o Noroeste de Bauru. O reforço fez um gol em cinco partidas nesta temporada. Balançou a rede na derrota do Brasil de Pelotas para o Caxias, por 2 x 0, em 29 de janeiro, pelo Campeonato Gaúcho. Ele foi campeão da Série C pelo Amazonas na temporada de 2023.

O outro reforço é mais badalado. Desejo antigo do Gama, Luan desembarca no Ninho do Periquito com a missão de assumir o papel de centroavante na decisão contra o Capital e nas semifinais em caso de classificação. A negociação havia sido antecipada pelo repórter Luís Moreira no site Distrito do Esporte. O jogador de 36 anos vem do Itabirito e tem currículo.

Em 2016, Luan ajudou o Palmeiras a conquistar o título do Campeonato Brasileiro sob a batuta de Alexi Stival, o Cuca. Em 2012, conquistou a Copa do Brasil às ordens do técnico Luiz Felipe Scolari. Um dos xodós de Marcelo Oliveira, colaborou com o Cruzeiro nos títulos do Campeonato Brasileiro de 2013 e de 2014. Luan balançou a rede uma vez em seis partidas na campanha do Itabirito no Campeonato Mineiro.

A busca por reforços não é exclusividade do Gama. A data limite para a inscrição de atletas é 7 de março, a última data útil antes da realização da última rodada da primeira fase. No início da semana, o Brasiliense anunciou a contratação de Kadu Barone, como havia antecipado o blog Drible de Corpo do Correio Braziliense. Na terça, o Capital oficializou a chegada do jovem atacante Rikelmi Valentim, de 23 anos.