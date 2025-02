Atacante da Ponte Preta é expulso por dar puxão em árbitro durante jogo da Copa do Brasil

O Concórdia deixou tudo igual ainda na primeira etapa em bela jogada individual de Felipe Rangel. No começo do segundo tempo, Zé Andrade pegou sobra após cobrança de falta para virar o placar.

Com as eliminações no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil, a Ponte Preta passa a aguardar divulgação da tabela da Série C do Campeonato Brasileiro para saber quando voltará a jogar. A Terceira Divisão nacional tem começo previsto para abril, restando, portanto, a definição da data.

