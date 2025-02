Árbitro empurra jogador corintiano e gera revolta na transmissão

Uma cena inusitada no intervalo da classificação corintiana à próxima fase da Conmebol Libertadores causou desconforto em torcedores e comentaristas de arbitragem. O protagonista? Wilmar Roldán. Isso porque o árbitro se incomodou com as reclamações de Rodrigo Garro ao fim da etapa inicial e o respondeu com um empurrão no centro do gramado.

Garro fica atônito no instante em que sofre o empurrão de Roldán, enquanto outro profissional da equipe de arbitragem se interfere na situação. O momento causou revolta no especialista de arbitragem, Carlos Eugênio Simon, assim que flagrado pelas câmeras da transmissão.

“Que absurdo! Demonstra a soberba do árbitro, a petulância. Árbitro não tem que abraçar, não tem que empurrar jogador, tem que manter uma distância, manter a autoridade, o respeito. E, se o jogador ficar questionando, recebe o cartão amarelo. Mas jamais empurrar como o Roldán empurrou o Garro no final do primeiro tempo”, condenou.

Repercussão nas redes sociais

O caso gerou a mesma revolta em torcedores e internautas nas redes sociais. “O jogador não pode encostar no árbitro, mas eles podem empurrar? Roldán não tinha que apitar mais nenhum jogo de time brasileiro”, criticou um botafoguense.

“Garro agiu com displicência em reclamar, pois poderia tomar o segundo amarelo e acabar expulso. Mesmo se estivesse na razão. E lamentável a postura do árbitro, não tem nada que justifique”, comentou o torcedor Henrique Silva no ‘X’.

Se o jogador não pode encostar no árbitro, falar sem respeito ao árbitro

“Isso aqui deveria virar reclamação formal na Conmebol”, reprovou outro.

Classificação do Corinthians

O Timão sofreu mais do que o prognóstico na prévia da partida. Abriu o placar logo os cinco minutos, mas cedeu o empate nas duas oportunidades em que esteve à frente do placar. Foi árduo, penoso, mas a estrela de Yuri Alberto voltou a brilhar quase no apagar das luzes para garantir a vitória corintiana por 3 a 2 sobre o Universidad Central, da Venezuela, na fase preliminar da Libertadores.

O Alvinegro encara o Barcelona de Guayaquil na próxima etapa da competição em busca de uma vaga na fase de grupos. Por ter uma melhor classificação no ranking da Conmebol, o Timão faz o primeiro duelo fora e decide a vaga para a fase de grupos na Neo Química Arena.