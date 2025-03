Brasília Vôlei perde para o Pinheiros e entra na zona de rebaixamento

O Brasília Vôlei visitou a equipe Pinheiros, nesta sexta-feira (28/2) de carnaval, para a disputa da 19° rodada da Superliga Feminina. As donas da casa venceram as brasilienses, por 3 sets a 1, e saíram da zona de rebaixamento, posição na qual o Brasília Vôlei se encontra após a derrota. As parciais foram de 37/38, 25/17, 25/13 e 28/26. O próximo compromisso do time candango será no próximo sábado (8/3), contra o Fluminense, às 21h30, no ginásio do Sesi, em Taguatinga.

Peça-chave na vitória do Pinheiros, a ganhadora do troféu Viva Vôlei foi a ponteira Talia. A jogadora também foi a maior marcadora da equipe paulista no jogo, com 26 pontos. Do lado do Brasília, o destaque ficou para Ana Medina. Mesmo com uma baixa entre os sets, a oposta conquistou a confiança para a tentativa de reverter o placar e finalizou a partida com 16 pontos no jogo.

“Acho que a nossa postura no segundo set e um pouco no terceiro de irmos recuperar só no final fez a gente ter esse resultado. Não podia mudar, depois de ganhar o primeiro set da forma que foi tão disputado, deixamos cair o ritmo e isso pesou para nós. O último set estava brigado da mesma forma que o primeiro, foi no detalhe. Sabemos que todos os jogos serão difíceis, não existe mais jogo fácil na Superliga, está tudo equilibrado. Temos que acreditar agora que não tem nada decidido, faltam três jogos em casa, com a nossa torcida, aprender com os erros de hoje e fazer diferente nos que faltam”, analisa a levantadora Jordane.

O jogo

O primeiro set começou com domínio candango em quadra. O Brasília Vôlei largou quatro pontos na frente das donas da casa, que se aproveitaram de erros das paulistas para pontuar. A desvantagem forçou o técnico Duda Nunes a pedir tempo. O resultado foi a reação do Pinheiros, organizando a defesa e aprimorando o ataque. O jogo ficou mais disputado, o placar estava igual por 20/20. Entrando na reta final do período, foi a vez do Spencer Lee parar o tempo. A parcial foi disputada no set mais longo da Superliga Feminina. Naiara Felix apareceu para garantir a vitória brasiliense: 37x35.

A parcial seguinte foi com o controle total do Pinheiros. Melhores no jogo, as paulistas abriram seis no marcador e utilizavam da qualidade de Talia e Karen, maiores pontuadoras pelo lado mandante. No segundo set, o Brasília sofreu um apagão. Apresentava dificuldade na recepção e na defesa, momento bom para as donas da casa. Imponente no jogo, o Pinheiros conquistou o empate no set com Talia marcando o 25° ponto.

Assim como no segundo, o terceiro set começou com o Pinheiros sendo mais assertivo. As paulistas conseguiram neutralizar o jogo de uma das principais armas do Brasília Vôlei: Ana Medina. A diferença de oito pontos mostrava a dificuldade encontrada pelas candangas. Nem as mexidas do técnico Spencer Lee foram suficientes para a reação do time candango. Talia apareceu de novo para fazer o ponto fatal do Pinheiros na parcial: 25/13 para as anfitriãs.

No terceiro set, houve uma melhora do Brasília. A crescente da oposta Ana Medina fez a diferença no jogo. As visitantes buscavam o tie-break. Geovanna era outra peça que colocava a bola na quadra adversária. O Pinheiros foi atrás de diminuir a desvantagem. O jogo estava disputado, com as equipes dando tudo de si no set. Em momento delicado, a central Thainá deixou a partida após sofrer uma lesão na perna direita. Durante a paralisação não houve muitas informações do ocorrido.

No retorno, o set estava disputado, com 22/21 para as brasilienses. Copiando o primeiro tempo, novamente a parcial foi para a disputa do tie-break. Na virada do Pinheiros, Marina Sioto esbarrou na rede e o ponto foi para as donas da casa finalizarem o set. Vitória do Pinheiros, fim do set: 28/26.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima