Maycon se oferece em outra função para ganhar mais espaço dentro do Corinthians

Retornando de uma grave lesão e com o contrato de empréstimo, o volante Maycon está em busca de mais espaço dentro do Corinthians. Para conseguir participar mais da partida, o jogador já se ofereceu em uma nova função para a comissão técnica. O próprio volante confirmou a informação e revelou que já teve conversas sobre isso com o treinador Ramón Díaz, e seu auxiliar, Emliano Díaz.

“Essa conversa eu tive com o Ramón e com o Emiliano já nos primeiros dias, quando eu voltei a treinar. Eu me deixei à disposição para jogar tanto de primeiro quanto de segundo, ou em qualquer função do meio-campo que eles prefiram. É claro que eles me conheceram muito mais, talvez por vídeos, como segundo volante. Eu me deixei à disposição para também jogar como primeiro”, afirmou.

Apesar do pedido, Maycon deixou claro que pode jogar em qualquer função, inclusive seguir como segundo volante. O jogador espera conseguir competir de igual com todos os seus companheiros e que, juntos, o grupo possa conquistar títulos na temporada.

“Acho que o elenco é muito cheio, tem grandes peças e essa rotatividade vai ser importante ao longo do tempo. Eu vou brigar para jogar em qualquer posição. Quero jogar, como todos os jogadores, respeitando meus companheiros demais, torcendo muito para que eles estejam todos bem em todos os jogos possíveis, porque só assim a gente consegue brigar pelos títulos. Mas é claro que eu quero brigar pela minha vaga, brigar por qualquer posição que esteja disponível no meio-campo”, ressaltou.

No momento, o Corinthians não possui muitas opções para primeiro volante. Raniele se machucou no primeiro jogo da Libertadores e só retorna em duas semanas. Na vaga, José Martínz vem sendo utilizado por Ramón Díaz.

