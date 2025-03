Varela aproveita chances e recupera espaço no Flamengo

Sem alarde e com atuações regulares até o momento, Varela recuperou espaço na equipe principal do Flamengo. O uruguaio aproveitou as ausências de Ayrton Lucas e Alex Sandro e vem atuando na lateral esquerda, lado oposto de sua função de origem. Mesmo assim, o lateral-direito se mostroucompetente e ganhou elogios do técnico Filipe Luís.

Varela aproveitou as “brechas” de seus companheiros para mostrar que pode atuar na equipe rubro-negra. De um lado, Alex Sandro segue em tratamento da lesão muscular na coxa esquerda, enquanto Ayrton Lucas voltou a atuar no último sábado, contra o Vasco, após se recuperar de um trauma no joelho esquerdo. Contudo, ele entrou no segundo tempo, na vaga de Plata.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Varela está muito bem, ajuda muito a equipe. Dá muita estabilidade mesmo jogando improvisado na esquerda. O Ayrton Lucas sofreu uma lesão chata no joelho e vamos poupando um pouco. Não é a primeira vez que dobra de lateral, já fez isso jogando comigo”, disse Filipe Luís após clássico contra o Vasco.

No ano passado, Varela atuou em 47 partidas pelo Flamengo, sendo titular em 36 partidas. Já em 2025, até aqui, foram seis jogos, sendo cinco em campo desde o apito inicial. O Flamengo, afinal, contratou o uruguaio em julho de 2022, por empréstimo, junto ao Dínamo Moscou (RUS). Na sequência, após o fim do acordo, o Fla acertou com o jogador de forma definitiva.

Filipe Luís considera o uruguaio uma peça importante no time, além de enxergar um grande potencial no lateral direito. Diante disso, o Fla deve renovar com Varela, mas as conversas ainda não se iniciaram. Até então, o atleta tem vínculo válido com o Rubro-Negro até dezembro de 2025.