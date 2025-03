Jogadores do Palmeiras sofrem racismo em partida da Libertadores Sub-20

Atacante do Palmeiras, Luighi ficou bastante abalado após atos racistas proferidos pela torcida do Cerro Porteño - (crédito: Reprodução/Canal Goat)

Mais uma vez, uma competição organizada pela Conmebol está marcada por um caso de racismo. Na noite desta quinta-feira (6/3), as vítimas do crime foram jogadores da equipe sub-20 do Palmeiras. Durante um duelo válido pela Libertadores da América da categoria, os atletas Figueiredo e Luighi foram alvos de xingamentos e gestos de cunho racista proferidos por torcedores do Cerro Porteño, do Paraguai. O caso ocorreu enquanto a equipe brasileira processava substituições e o jogo não foi paralisado.

Os jogadores Figueiredo e Luighi do Palmeiras sendo alvo de racismo e cusparada por marginais na torcida do Cerro Porteño



Mais um caso isolado ne? As imagens estao aí pra quem quiser ver. Luighi chorando copiosamente no banco



E o jogo nao foi paralisado!

O relógio marcada 78 minutos de bola rolando quando os brasileiros foram alvos de racismo. O Palmeiras vencia o duelo diante do Cerro Porteño por 3 x 0, quando parou a partida para promover duas substituições. Enquanto deixavam o campo, Figueiredo e Luighi foram alvos de diversos atos de injúria racial por paraguaios. Uma das imagens da transmissão do jogo mostra um homem com uma criança de colo imitando um macaco para Figueiredo. Luighi viveu a mesma situação.

Quando percebeu os gestos e xingamentos dos paraguaios, o camisa nove do Palmeiras reclamou com a arbitragem. No entanto, o árbitro Augusto Menendez ignorou os alertas proferidos pelo atleta brasileiro e deixou a partida seguir normalmente. A única atitude tomada pelos organizados da partida em solo paraguaio foi a emissão de mensagens de áudio no sistema de som do Estádio Gunther Vogel.

Após ser substituído e alvo de racismo, Luighi chorou copiosamente no banco de reservas do Palmeiras. Depois do apito final, o camisa nove foi escolhido para a entrevista, cortou uma pergunta sobre o jogo e demonstrou indignação pelo crime sofrido. "É sério isso? Não vão perguntar sobre o ato de racismo comigo? Até quando vamos passar por isso? O que fizeram comigo foi um crime. Vai perguntar sobre o jogo mesmo? O que a Conmebol vai fazer sobre isso?", desabafou o atleta, aos prantos.