Competição de skate agita o Setor Bancário Sul neste domingo

De acordo com o site do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), O skate chegou ao Brasil na década de 1960 pelas mãos de filhos de norte-americanos e surfistas brasileiros que viajavam aos Estados Unidos.

Alber Leandro, skatista brasiliense, está à frente de uma das competições mais emocionantes da modalidade no ano. Neste domingo(9/3), o Best Trick Contest promete agitar a capital federal reunindo skatistas de todo o país para a disputa do título de Melhor Manobra. O evento será das 14h às 20h, no Setor Bancário Sul, e contará com uma programação repleta de adrenalina, música e muita diversão.

O vencedor da competição ganhará uma passagem para Califórnia, nos Estados Unidos. Além das disputas acirradas, o público poderá curtir uma apresentação de DJ ao vivo, garantindo o clima vibrante durante toda a competição. Atletas profissionais e internacionais estarão presentes, trazendo manobras de altíssimo nível.

Serviço

Best Trick Contest

Quando: Domingo (9/3)

Horário: 14h - 20h

Local: Setor Bancário Sul

Classificação: Livre