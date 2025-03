Bernardinho, Zico e outros ícones são atrações do CBC & Clubes Expo

Entre 11 e 15 de março, o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), entidade focada na formação de atletas, promoverá a primeira edição do CBC & Clubes Expo, feira inédita que reunirá todo universo clubístico: de atletas medalhistas olímpicos a Federações, de Confederações a autoridades e entidades políticas e de universidades a fornecedores do mercado esportivo. Durante o megaevento também será realizado o Fórum Nacional de Formação Esportiva, com discussões sobre o futuro do esporte no país.

O CBC & Clubes Expo e o Fórum Nacional ocorrerão no Royal Palm Hall, em Campinas (SP), e estará repleto de atrações. Está confirmada, por exemplo, a participação de Zico, ídolo do Flamengo e da Seleção Brasileira, que estará no “Painel Esportivo”, no dia 13. A lenda rubro-negra dividirá espaço com seu ex-companheiro de clube e de Amarelinha, Júnior, o tetracampeão mundial Ricardo Rocha, e Ricardo Sdei, Diretor de Sports Marketing da Adidas.

Outros ex-atletas, técnicos, dirigentes e personalidades envolvidas com o esporte, como Bernardinho, técnico da Seleção Brasileira masculina de vôlei, Robert Scheidt, bicampeão olímpico na vela, e Emanuel Rego, campeão olímpico no vôlei de praia e diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil, estão confirmados. Scheidt e Emanuel, por sinal, são embaixadores do CBC.

“A proposta é promover o desenvolvimento esportivo e a formação de atletas reunindo os principais clubes esportivos, patrocinadores, fornecedores e grandes nomes do esporte em um ambiente que ofereça uma programação rica e diversificada”, afirma Paulo Maciel, presidente do Comitê Brasileiro de Clubes, entidade idealizadora dos eventos.

Durante cinco dias, o Fórum Nacional e o CBC & Clubes Expo reunirão várias atividades como o Seminário Nacional de Formação Esportiva, a Assembleia-Geral Ordinária do CBC e o Fórum de Presidentes de Clubes do Conselho Interclubes, realizado em parceria com a Fenaclubes, entre outros.

A programação terá palestras, clínicas esportivas e cursos de capacitação em parceria com a Unicamp e a UFPR. Clubes integrados ao Programa de Formação de Atletas, além de seus patrocinadores e fornecedores, compõem outro grupo importante que marcará presença em Campinas.

A ideia também é apostar na diversidade de assuntos e discutir o esporte como um todo. A Recoma, uma das principais empresas de infraestrutura esportiva e patrocinadora máster do evento, por exemplo, vai levar, no dia 11 de março, a pauta “Transformando Espaços Esportivos: como pisos elevam a experiência em quadras e arenas” para discussão.

Já no dia 12 de março uma palestra comandada por José Francisco Manssur sobre o tema “As Apostas e Jogos On Line e Seus Efeitos para o Esporte Brasileiro” promete ser um dos destaques. Sócio do escritório CSMV Advogados, Manssur esteve à frente da elaboração das regras para o setor de apostas por cota fixa no Brasil como assessor especial da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, em 2023.

“É uma chance singular para clubes de todas as categorias se conectarem com as principais forças do setor esportivo, conhecerem inovações, e fortalecerem parcerias que impactam diretamente a formação de atletas e o futuro do esporte no Brasil”, completou Maciel.