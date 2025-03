Rebeca Andrade, Flavinha e Rafaela Silva estarão no CBC & Clubes Expo

A mais vencedora atleta olímpica da história do Brasil está confirmada no CBC & Clubes Expo. Rebeca Andrade é mais um ídolo do esporte com presença garantida no evento, que acontecerá entre 11 e 15 de março, em Campinas (SP).

Dona de seis medalhas em Jogos Olímpicos (dois ouros, três pratas e um bronze), a ginasta fará parte de uma ação do Flamengo, clube pelo qual compete, na tarde do dia 14.

E ao seu lado, Rebeca terá sua inseparável companheira de dentro e fora da ginástica: Flávia Saraiva, também representante do Rubro-Negro. Juntas elas conquistaram o bronze em Paris 2024 e a prata no Mundial de 2023, na Bélgica, ambas por equipes.

Mas o time de medalhistas não se limita à ginástica. Outra presença ilustre na ação do Flamengo será a judoca Rafaela Silva, campeã olímpica na Rio 2016 e bronze por equipes em Paris 2024.

Além desses três grandes nomes, a primeira edição do CBC & Clubes Expo contará com vários outros ídolos do esporte brasileiro, em diferentes dias, ações e palestras.

Bernardinho, José Roberto Guimarães, Jade Barbosa, Bruninho, Robert Scheidt, Emanuel Rego, Caio Bonfim, Rafael Silva (Baby), Ketleyn Quadros, Falcão, Thiago Braz, Maurren Maggi, entre outros, estão confirmados no evento.

A CBC & Clubes Expo será realizada em Campinas e contará com dezenas de palestras, cursos e painéis sobre variados temas. Durante o megaevento também será realizado o Fórum Nacional de Formação Esportiva. Essa iniciativa visa fortalecer o esporte nacional, oferecendo um espaço para aprendizado, networking e planejamento estratégico.

O evento do CBC será o maior encontro de capacitação do setor clubístico do país, promovendo o desenvolvimento e a excelência do esporte brasileiro. Serão mais de 150 horas de ativações, para cerca de três mil convidados.

A programação completa está disponível do site do evento: https://cbcclubesexpo.com.br/



Serviço

Evento: CBC & Clubes Expo

Período: de 11 a 15 de março de 2025

Horário: das 9h às 20h

Local: Royal Palm Hall, R. Mns Luís Fernandes de Abreu, 311 - Jardim do Lago Continuação, Campinas - SP, 13051-093