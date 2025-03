Candangão 2025: saiba quais são as semifinais depois do fim da 1ª fase

O Gama conquistou a última vaga para as semifinais do Candangão 2025 com o empate por 0 x 0 diante do Capital, no Bezerrão - (crédito: Matheus Dutra/Gama)

A primeira fase do Campeonato do Distrito Federal acabou. Depois de 45 jogos disputados, Brasiliense, Capital, Ceilândia e Gama estão classificados para as semifinais em jogos de ida e volta. A meta do quarteto é disputar a final única no próximo dia 29. O Ceilandense se junta ao Legião na lista dos rebaixados para a segunda divisão. Campeão em 2023, o Real Brasília escapou da queda ao vencer o Legião e o Sobradinho superar o Ceilandense por 3 x 1.

A última rodada teve menos emoção do que o esperado. Em situação dramática, o Gama arrastou mais de sete mil pagantes ao Bezerrão no empate por 0 x 0 com o Capital. O resultado foi suficiente para avançar devido a uma combinação de resultados. No Serejão, em Taguatinga, o arquirrival Brasiliense derrotou o Paranoá, concorrente direito do Gama, por 2 x 0.

O resultado deu ao Brasiliense a melhor campanha na primeira fase e confirma dois clássicos nas semifinais por uma vaga na decisão. Quarto colocado, o time alviverde será mandante no primeiro e visitará o Jacaré na segunda partida. Depois de iniciar a rodada na primeira colocação, o Capital perdeu a dianteira para o Brasiliense e terá pela frente o atual campeão Ceilândia nas semifinais.

Os semifinalistas de 2025 são os mesmos de 2023, mas com duelos diferentes. No ano passado, o Capital eliminou o Brasiliense e o Ceilândia despachou o Gama.

Última rodada

Real Brasília 2 x 1 Legião



Gama 0 x 0 Capital

Brasiliense 2 x 0 Paranoá

Ceilandense 1 x 3 Sobradinho

Ceilândia 1 x 1 Samambaia

Classificação da 1ª fase

1. Brasiliense 22

2. Capital 20

3. Ceilândia 19

4. Gama 17

5. Paranoá 15

6. Sobradinho 12

7. Samambaia 11

8. Real Brasília 5

========

9. Ceilandense 5

10. Legião 1

Semifinais

Ida (15 ou 16/3)

Gama x Brasiliense

Ceilândia x Capital

Volta (22 ou 23/3)

Brasiliense x Gama

Capital x Ceilândia