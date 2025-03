Copa do Brasil: Capital vence Porto Velho por 3 x 1 e avança

“O Coruja, de chuteira, no gramado, faz explodir o grito emocionado”. A vitória do Capital por 3 x 1 diante do Porto Velho-RO, ontem, no Estádio JK, pela segunda rodada da Copa do Brasil, faz jus ao fragmento do hino do clube com mestria. Diante de 4.223 mil torcedores na principal praça esportiva do Paranoá, o tricolor conquistou uma inédita vaga para a terceira fase do torneio. Os gols foram marcados por Rikelmi, Rodriguinho e Deisinho.

A equipe candanga viveu mais uma das grandes noites dos 20 anos de história que possui. Estreante na copa mais democrática do país, o Capital voltou a sorrir ao garantir a segunda classificação consecutiva na competição. O êxito veio com festa e provocaçõss vindas das arquibancadas. Gritos de “olé” e “eliminado”, assim como canções como o “poropopó”, eram entoados. Fogos de artifício acompanhados por um show de luzes com flashes de celular ditaram o espetáculo.



Dentro de campo, o Coruja teve 36 minutos de dificuldade. Ao converter o volume de jogo em gol, todavia, não desacelerou mais. Dois gols marcados em dois minutos, além de um último golpe nos minutos finais, trouxeram o êxito tão festejado pelos apoiadores.

A classificação renderá ao Tricolor o montante de R$ 2.315.250 milhões. A classificação conquistada contra a Portuguesa-RJ, além da simples presença no torneio, já haviam rendido, respectivamente, R$ 1,83 milhão e R$ 800 mil aos cofres tricolores. Soma, agora, portanto, R$ 4.945.250.



O jogo



No princípio, a equipe mandante dava sinais de que teria as mesmas dificuldades da partida da primeira fase. Assim como no confronto diante da Portuguesa-RJ, somava chances consecutivas. Porém, não se mostrava capaz de transformar o volume de jogo em grito de gol. O cenário mudou através de Rikelmi.



O ponta-esquerda, recém chegado do RWD Molenbeek, da Bélgica, ditava o ritmo de jogo no ataque. Com dribles curtos e rápidos, criava as melhores chances. A abertura do placar, inclusive, veio com o próprio. Aos 36’, correu mais rápido do que a defesa adversária para tirar do goleiro e marcar ao completar cruzamento de Mateus Anderson.



O gol desbloqueou o time mandante. Mais leve, mostrava mais concentração para concluir. Dois minutos depois, Felipe Guedes encontrou Rodriguinho dentro da área. Com um chute forte de pé direito, o meio-campista marcou um golaço para esticar o placar.

Já com menos ímpeto, o confronto esfriou. Coube, na segunda etapa, apenas administrar o placar e fechar o caixão. Com 40’ no relógio, Deisinho invadiu a área e tocou por cima de Digão para fazer o terceiro. Mesmo pouco perigoso, ainda houve tempo do gol de honra. Com Erivan, o Porto Velho deixou o seu e fechou o marcador.



Ficha técnica:



Capital 3 x 1 Porto Velho-RO - segunda rodada da Copa do Brasil 2025



Data e hora: Quarta-feira, doze de março de 2025, às 20h



Local: Estádio JK, Brasília, Distrito Federal



Árbitro: Bruno Pereira



Assistente 1: Luanderson Lima



Assistente 2: Daniella Coutinho



Público: 4.223 mil



Renda: R$ 56.230



4° Árbitro: Matheus de Moraes



Capital



Reynaldo; Matteus Silva, Éder Lima, Richardson e Vinicius; Felipe Guedes, Rodriguinho e Robert (Renan); Rikelmi (Deisinho), Wallace Pernambucano (Kawan) e Mateus Anderson (Romarinho). Técnico: Marcelo Cabo



Gols: Rikelmi, Rodriguinho



Cartões amarelos: Rikelmi



Porto Velho



Digão; Athyla, Ícaro Marques, Maurício e Capa; Anderson, Crystian e Emerson Bacas; Edrean, Rodney Wylliam e Luan Viana. Técnico: Paulo Eduardo



Gols: Não houve



Cartões amarelos: Digão



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

