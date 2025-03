Copa Verde: Brasiliense e Goiás empatam no Serejão em jogo eletrizante

O jogo foi brigado dentro das duas áreas, mas os ataques prevaleceram contra as defesas em noite de seis gols na Boca do Jacaré - (crédito: Lucas Rodrigues)

Em noite de muita emoção na Boca do Jacaré, Brasiliense e Goiás empataram por 3 x 3 no jogo de ida das semifinais da Copa Verde. A partida teve muita intensidade em campo. Pelo lado do amarelo, Tobinha marcou duas vezes para o Jacaré e Igor Morais fez o terceiro. Régis, o goleiro Tadeu, de pênalti, e o atacante Edu deixaram marcaram para o time esmeraldino.

O confronto no Estádio Serejão deixou a decisão para o duelo de volta, no Hailé Pinheiro, o Serrinha, em Goiânia, na próxima quarta-feira (19/3), às 19h30. Caso o jogo não seja decidido no tempo regulamentar, a partida irá para os pênaltis. Não há vantagem para ninguém.

A partida começou com o Brasiliense finalizando aos 22 segundos iniciais com Tobinha. Na resposta rápida, o Goiás, com Edu, também mandou a bola para o goleiro Matheus Kayser defender.

Foram necessários três minutos para o Esmeraldino abrir o placar. No cruzamento dentro da área, a bola sobrou e encontrou Edu para fazer o primeiro do jogo. O camisa 11 Tobinha arrumou uma solução rápida para o jogo. O atacante buscou a bola no meio de campo, limpou a marcação e, mesmo escorregando, conseguiu empatar o jogo no Estádio Serejão.

Leia também: Capital elimina o Porto Velho e avança à terceira fase da Copa do Brasil

O jogo estava disputado. Os times brigavam em campo. Aos 26 minutos, os donos da casa chegaram novamente ao ataque. Netinho tocou para Tobinha, destaque da noite, que atirou na meta adversária para ampliar o placar.

A partida na Boca do Jacaré proporcionava muita emoção. Na reta final do primeiro tempo, o Goiás encontrou um pênalti. O goleiro Tadeu converteu para os goianos. Passaram-se apenas dois minutos e os visitantes viraram. Edu recebeu a bola de Zé Hugo para deixar o dele.

Antes do apito para o intervalo, Igor Morais cabeceou, mandando a bola direto na trave de Tadeu. O último lance ficou para os goianos. O meia Régis finalizou de fora da área e mandou para fora. Fim de primeiro tempo no Serejão.

A volta para a segunda etapa foi positiva para o Brasiliense. Logo aos dois minutos, Tarta cobrou escanteio. Igor Morais subiu na bola e empatou a partida, deixando o jogo ainda mais eletrizante.

Com perigo, Edu cavou de bico na pequena área, mas Netinho apareceu em cima da linha para afastar o perigo. O Goiás explorava bem o meia Régis para chegar ao ataque. O camisa 10 chutou de esquerda e mandou para fora, sem perigo para Matheus Kayser.

Estava tudo igual no placar. O Goiás pressionava a saída de bola do Brasiliense para tentar voltar à frente do placar. Os goianos continuavam explorando os contra-ataques adversários. Na jogada de Wellinton Matheus, Edson Carioca trabalhou a bola acertando o travessão.

Nos minutos finais o jogo ficou faltoso. O Goiás seguiu buscando a vantagem, enquanto o Jacaré armava a defesa e segurava o empate. Terminou tudo igual na Boca do Jacaré, deixando a classificação para ser decidida em Goiânia.



Ficha técnica

Copa Verde - Semifinal (jogo de ida)

Brasiliense 3 x 3 Goiás

Brasiliense

Matheus Kayser; Netinho, Gustavo Henrique, Igor Morais e Romário (Iago Cousseau); Marco JR., Tarta e Elyeser (Yago Ferreira);Tobinha (Joãozinho), Kadu Barone (Douglas) e Rubens (Marlon)

Técnico: Luiz Carlos Winck





Goiás

Tadeu; Diego Caito, Lucas Ribeiro, Anthony e Danilo (Baldória); Marcão, Aloisio (Rodrigo Andrade), Régis (Rafael Gava) e Jajá (Wellinton Matheus); Edu (Edson Carioca) e Zé Hugo)

Técnico: Jair Ventura



Gols: Tobinha, aos sete, Tobinha, aos 26 do primeiro tempo; Igor Morais, aos dois. (Brasiliense); Régis, aos três, Tadeu, aos 33 e Edu, aos 35 do primeiro tempo.

Cartões amarelos: Netinho, Elyeser, Igor Cousseau e Yago Ferreira (Brasiliense); Anthony e Edson Carioca

Cartão vermelho: Edson Carioca (Goiás)

Local: Estádio Serejão

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Público e renda: não divulgados

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima