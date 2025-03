Matheus Cunha celebra retorno à Seleção Brasileira: 'Sempre um objetivo'

Matheus Cunha vive um momento especial em sua carreira. Afinal, após marcar 15 gols e distribuir quatro assistências em 29 jogos na Premier League, pelo Wolverhampton, o atacante foi chamado para retornar à Seleção Brasileira nesta Data-Fifa. Ele foi lembrado por Dorival Júnior para os duelos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa.

“É sempre um objetivo muito grande voltar para Seleção, e fico muito feliz de voltar num momento em que estou demonstrando no meu clube muita felicidade e futebol muito bem jogado. Qualquer oportunidade de estar na Seleção Brasileira é muito gratificante, não tem como chegar aqui e cogitar dar menos de 100%, aqui você tenta dar até mais do que 100%”, disse Matheus Cunha, para a CBF TV.

A última vez que Matheus Cunha esteve com a Canarinho, foi na Data-Fifa de 2023 nos compromissos com Venezuela e Uruguai. Assim, ele volta após quase dois anos.

O atacante, aliás, recebeu elogios de Dorival Júnior durante a convocação. O treinador ressaltou que o jogador vem recebendo a regularidade e o reconhecimento que merece, fazendo ele um grande ativo para a Seleção Brasileira. O atleta valorizou as falas do técnico.

“Fico muito feliz e lisonjeado por todas as palavras dele. Estar sendo elogiado pelo treinador faz com que você fique mais feliz e confiante. No que depender de mim, vou tentar suprir todas essas expectativas e esses elogios dentro de campo vestindo a camisa da Seleção”, disse o atacante.

Matheus Cunha e o prazer de jogar no Brasil

Por fim, o atacante também valorizou o fato de poder novamente atuar no seu país natal. Afinal, por ter feito toda sua carreira na Europa, Matheus Cunha jogou no Brasil apenas com a Seleção Brasileira. Assim, se mostrou ansioso para receber o carinho do torcedor novamente.

“É diferente, nunca joguei no Brasil, só joguei aqui com a Seleção. No Coritiba, não era no profissional. O sentimento que tenho pelo torcedor brasileiro é sempre vestindo essa camisa. O brasileiro tem um orgulho muito grande da Seleção. Nos momentos positivos e negativos, sentem como se fosse parte deles. Espero que a gente possa demonstrar o nosso trabalho tão bem dentro de campo para que seja contagiado para fora”, ressaltou.

