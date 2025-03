Seleção em Brasília: Bruno Guimarães critica presidente da Conmebol

Além de um dos atletas mais experientes do elenco verde-amarelo, Bruno Guimarães é capitão do clube em que joga, o Newcastle, da Inglaterra - (crédito: Ricardo Ribeiro )

Presente em Brasília como um dos 23 convocados de Dorival Júnior para enfrentar a Colômbia, na próxima quinta-feira (20), pelas Eliminatórias da Copa de 2026, o meio-campista Bruno Guimarães foi enfático na resposta ao ser perguntado sobre os últimos acontecimentos que envolveram o presidente da Conmebol, o paraguaio Alejandro Domínguez.

O cartola foi o autor de um comentário racista após a realização do sorteio das fases de grupos da Copa Libertadores da América e da Sul-Americana 2025. Na cerimônia realizada na noite da última segunda-feira (17), na sede da principal entidade do futebol sul-americano, em Luque, perto de Assunção, no Paraguai, Domínguez afirmou que a Libertadores sem a participação de times brasileiros seria como "Tarzan sem Chita. Impossível". A resposta veio após questionamento feito sobre o tema.

"Cara, para mim, o presidente da Comebol tem muito mais com o que se preocupar, do que fazer coisas do tipo, como piadas ou qualquer coisa nesse tom. A gente viu agora o que aconteceu nesse caso do Luighi. O que é que eu posso falar? Ainda mais sobre a punição que ele deu ao Cerro Porteño, que, para mim, foi uma falta de respeito tremendo.", enfatizou Bruno.

"Eu vou tentar não me alongar, porque vestir a camisa da seleção e falar da Comebol é o que pode até, enfim, acarretar alguma punição. Mas sim, eu acho que eles têm coisas mais importantes a se preocupar e finalmente cumprir a lei", acrescentou o jogador do Brasil.

Prestes a entrar em campo com a camisa amarela pela 33ª vez, Bruno é um dos cinco homens de meio-campo convocados por Dorival Júnior para os próximos dois compromissos do Brasil. Além dele, também foram incluídos Gerson, do Flamengo; Matheus Cunha e André, do Wolverhampton; e Joelinton, companheiro de Newcastle. Na tabela de classificação, a Seleção é quinta colocada, com 18 pontos. A líder Argentina, a efeito de comparação, tem 25. A próxima adversária, Colômbia, está em quarto, com 19.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

