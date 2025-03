Goiás elimina Brasiliense nos pênaltis e avança à final da Copa Verde

O Brasiliense está eliminado da Copa Verde. Na noite desta quarta-feira, o campeão do torneio regional em 2022 empatou por 0 x 0 no tempo regulamentar com o Goiás, no Estádio da Serrinha, em Goiânia. Como a primeira partida terminou 3 x 3 na semana passada, no Serejão, em Taguatinga, a decisão da vaga para a final avançou aos pênaltis. O time esmeraldino triunfou por 5 x 4.

Autor de um gol em Taguatinga na semana passada, o goleiro Tadeu brilhou na decisão por pênaltis. Ele converteu uma cobrança do Brasiliense e defendeu duas. João Santos e Marcos Júnior desperdiçaram. A decisão do título será contra o Paysandu. Tetracampeão da competição, o Papão da Curuzu desbancou o São Raimundo-RR. Em princípio, a CBF agendou as partidas para 9 e 23 de abril.

A eliminação do Brasiliense ocorre quatro dias depois da derrota por 3 x 0 para o Gama no primeiro jogo da semifinal do Campeonato do Distrito Federal. O Goiás jogou mal, foi vaiado pelos 3.256 pagantes (3.367 presentes), mas a equipe candanga não conseguiu aproveitar o ambiente de pressão na Serrinha.

Houve gritos de "Time medíocre, fora Jair, fora Andrino".

O Brasiliense voltarã a campo no próximo dia 26, no Serejão, com a missão de, no mínimo, dar o troco dos 3 x 0 no Gama para avançar à final única do Candangão contra o Capital ou o Ceilândia. Do contrário, o ano terminará para o Brasiliense. O time não disputa a Copa do Brasil nem a Série D nesta temporada.

FICHA TÉCNICA

Goiás 0 (5) x 0 (4) Brasiliense

Estádio: Serrinha, em Goiânia

Copa Verde: semifinal (volta)

Goiás

Tadeu; Williean Lepo (Diego Caito), Lucas Ribeiro, Messias (Rafael Gava) e Lucas Lovat; Marcão, Juninho e Vitinho (Facundo Barceló); Pedrinho, Edu (Arthur Caike) e Wellington Matheus (Zé Hugo).

Técnico: Jair Ventura

Brasiliense

Matheus Kayser; Netinho, Gustavo, Gustavo Henrique, Keynan e Guilherme Santos (Romário); Marcos Júnior, Iago Sousseau, Tarta e Raphael Longuine (Rubens); Tobinha (Joãozinho, depois João Santos) e Douglas (Gustavo Xuxa)

Técnico: Luiz Carlos Winck

Árbitro: Paulo Henrique Scheich Vollkopf (MS)

Público: 3.256 pagantes

Renda: R$ 42.950