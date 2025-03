Dorival Júnior convoca João Gomes, Beraldo, Éderson e Weverton

Como era esperado, o técnico Dorival Júnior foi obrigado a fazer quatro convocações nesta sexta depois da vitória por 2 x 1 contra a Colômbia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Algumas por suspensão e outras devido a contusões. Os substitutos correm para se apresentar a tempo de treinar neste sábado, no Mané Garrincha, no início dos preparativos para o clássico de terça contra a Argentina, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Estão chamados o zagueiro Beraldo (PSG), os volantes João Gomes (Wolverhampton) e Éderson (Atalanta) e o goleiro Weverton (Palmeiras). Eles substituem, respectivamente, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarãe, Gerson e Alisson.

Segundo o departamento médico da Seleção, Gerson segue com dor na região posterior da coxa esquerda. O goleiro Alisson sofreu choque na cabeça, encontra-se bem e não relata nenhuma queixa clínica. O doutor Rodrigo Lasmar lembra que a CBF necessita seguir o protocolo de Concussão da Fifa. Ambos estão liberados para retornar aos clubes e dar sequência ao processo de recuperação.

"Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães) são alterações obrigatórias. Não temos como fugirmos de uma condição como essa. O que eu sinto assim é que, infelizmente, de uma partida para outra, nós estamos tendo muitas baixas com desconvocações. Agora, com esses atletas já com cartões e isso dificulta um pouco um encontro de um equilíbrio para uma equipe que está buscando uma formação ideal e que está começando a ter uma cara um pouco diferente. As alterações não seriam as ideais nesse momento, eu gostaria de tê-los em campo para que eu pudesse jogar com outras peças ao longo da partida. Não acontecendo, é natural, teremos que buscar as opções", disse o técnico Dorival Júnior na entrevista coletiva depois da vitórias contra a Colômbia.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima