Gama segura Brasiliense e avança à final em jogo marcado por confusão

O Gama confirmou a vantagem do jogo de ida e carimbou o passaporte para definir o Campeonato Candango contra o Capital. Na noite desta quarta-feira (26/3), o alviverde eliminou o Brasiliense em um clássico verde-amarelo com grandes emoções para os torcedores presentes no Estádio Serejão, em Taguatinga. Com o resultado de 3 x 0 do primeiro duelo como porto seguro, os gamenses avançaram ao segurarem o 0 x 0 contra o Jacaré. Porém, a partida ficou marcada pela confusão na arquibancada da Boca do Jacaré.

O Brasiliense precisava, pelo menos, ganhar por dois gols de diferença para conseguir a classificação à final. No entanto, o alviverde fez partida segura defensivamente e correu poucos riscos de ficar de fora da decisão. Além de garantir o direito de lutar pelo título, os gamenses confirmaram um calendário cheio de competições nacionais para 2026 e vão disputar, além do Candangão, a Copa do Brasil, a Copa Verde e a Série D do Campeonato Brasileiro. A grande finalíssima do torneio local contra o Capital será no próximo sábado (29/3), às 16h, no estádio Mané Garrincha, com transmissão da Record.

A nota negativa foram as confusões nas arquibancadas. No segundo tempo, jogadores dos dois times se desentenderam após um lance e o problema se espalhou para os torcedores. Adeptos do Jacaré atiraram bombas no gramado do Serejão e foram repreendidos pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar do Distrito Federal (FFDF). A situação paralisou o clássico por mais de 10 minutos e o duelo foi retomado somente após a retirada da torcida do setor do estádio.

A PMDF se manifestou por meio de nota oficial. "A torcida organizada iniciou o arremesso de artefatos explosivos no gramado, direcionados aos jogadores do banco de reservas do Gama e pedras contra o policiamento. A PMDF interveio com o uso progressivo da força para conter a desordem e retirar a torcida organizada do estádio. Somente foram utilizados materiais de efeito moral sem agente lacrimogêneo. Não houve registros de feridos e a partida seguiu normalmente", explicou a corporação.

Briga começou com desentendimento em campo e chegou às arquibancadas do Serejão (foto: João Pedro Carvalho)

O jogo

O clima estava tenso no estádio Serejão e a partida começou amarrada entre as equipes, sem muitas emoções nos minutos iniciais. Com o jogo truncado no meio de campo, foram poucas as oportunidades de ataque em ambos os clubes. Nenhum dos rivais conseguiu protagonizar uma chegada de perigo. Aos 22 minutos, veio a primeira do Brasiliense. Rubens recebeu a bola, furou a marcação alviverde, pelo lado direito, tocou para Rubens. O atacante bateu cruzado para Renan Rinaldi defender.

Mesmo com a fervura do clássico, o árbitro Maguielson Lima Barbosa controlava bem as ações dentro das quatro linhas. Assegurado pela grande vantagem numérica de gols, o Gama aproveitava o placar zerado para segurar a vantagem dos três gols construída no primeiro jogo, mas não deixou de tentar ampliar a frente. Com 45 minutos, Rafa Marcos tocou a bola para Willian Jr. no meio de campo. O camisa 10 gamense carregou a bola e finalizou de fora da área, sem muito esforço para o Matheus Kayser fazer a defesa.

A volta para o segundo tempo trouxe mais personalidade para o Gama. O time visitante dominava mais as ações em campo. O Brasiliense começou a mexer as peças, aos 21 minutos do segundo tempo foram quatro caras novas no jogo. O Jacaré apostava em chutes de fora da área para tentar abrir o placar, na cobrança de escanteio, Keynan desviou na bola e deixou para o goleiro Renan Rinaldi assegurar a classificação.

A partida ficou parada por volta de 13 minutos devido a uma confusão. A briga no Serejão começou dentro de campo, após o desentendimento entre Jeferson, do Brasiliense, e Moisés, do Gama. Com os nervos acalorados, os membros da principal torcida organizada do Jacaré lançaram bombas em direção ao gramado, momento em que a polícia interveio para tirar os torcedores do estádio.

A situação provocou 22 minutos de acréscimo. Quando a bola voltou a rolar, houve uma cobrança de falta a favor do Brasiliense. Igor Morais cabeceou nas mãos de Matheus Kayser. Nos minutos finais, o Gama segurou a classificação. Sem grandes chances dentro das quatro linhas, o árbitro deu o apito final, após uma hora de jogo no segundo tempo.

Ficha técnica

Brasiliense 0 x 0 Gama

Semifinal do Candangão 2025 (jogo de volta)

Estádio Serejão, Taguatinga

Brasiliense

Matheus Kayser; Netinho, Igor Morais, Keynan e Guilherme Santos (Romário); Marcos JR, Iago Gousseau (Tobinha) e Tarta; Yago Ferreira (Gustavo Xuxa), Kadu Barone (Douglas) e Rubens (Apodi). Técnico: Luíz Carlos Winck.

Cartão amarelo: Guilherme Santos e Tarta

Cartão vermelho: Jeferson

Gama

Renan Rinaldi; Michel (Toninho), Wellington, Pedro Romano e Piauí; Moisés, Lúcia (David), Rafa Marcos (Douglas) e Willian JR; Ramon (Fabinho) e Luan (Lima). Técnico: Luis Carlos Souza.

Cartão amarelo: Michel, Piauí, Renan Rinaldi e Moisés

Cartão vermelho: Caicedo

Data e horário: quarta-feira (26/3), às 19h

Local: Estádio Serejão, Taguatinga

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa

Público: 1.517 pagantes

Renda: R$ 9.010

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima