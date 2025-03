Guia do Brasileirão 2025: tudo que você precisa saber sobre o torneio

Com Marcos Paulo Lima — Campeonato Brasileiro por pontos corridos é como novela. No início, a audiência dá de ombros para os primeiros capítulos, mas todos se rendem aos últimos episódios e apenas uma torcida suspira com o final feliz. A nova temporada começa neste sábado (29/3) e vai até 21 de dezembro, praticamente na véspera do Natal, convidando você a "maratonar" por 38 rodadas em 380 jogos disputados pelos 20 principais clubes do país.



Atual campeão, o Botafogo defende o título. Os candidatos a tirá-lo de cena são os mesmos de sempre: Flamengo e Palmeiras. Não duvide da capacidade do Atlético-MG e do Internacional. O terceiro escalão se apresenta com Cruzeiro, São Paulo e Corinthians. Há um detalhe: a Copa do Mundo de Clubes da Fifa.



A paralisação do Brasileirão no meio do ano para o novo torneio da entidade máxima do futebol pode transformar a competição em uma corrida maluca. Enquanto Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras estiverem nos Estados Unidos na disputa do evento, os outros 16 ficarão descansando, treinando ou em turnê pelo país e fora dele em amistosos de intertemporada.



Na prática, os times do Mundial podem retornar mutilados e exaustos, e quem ficou à espera retornar cheio de gás para a retomada insana da maratona no mês de agosto. Portanto, não está descartada a possibilidade de um desfecho surpreendente em dezembro. Vale ficar de olho, por exemplo, no emergente Bahia. Por falar no tricolor, o Nordeste contará pela primeira vez com cinco times na elite. Além do tricolor, o combo oferece Vitória, Fortaleza, Ceará e Sport.



O Brasileirão deste ano saúda o retorno de Neymar. O jogador eleito terceiro melhor do mundo em 2015, atrás apenas do Bola de Ouro, Lionel Messi, e do vice, Cristiano Ronaldo, volta a disputar a competição com a camisa do Santos. A última vez havia sido em 2013. Entrou em campo na primeira rodada contra o Flamengo, no Mané Garrincha, e arrumou as malas para se apresentar ao Barcelona. Memphis Depay também dá charme ao torneio. O holandês chegou no fim da festa em 2024. Neste ano, entra desde o começo.



Entre idas e vindas, o Brasileirão abre contagem regressiva para a despedia de outro talento formado pelo Palmeiras. Depois do adeus a Endrick, é hora de dizer tchau a Estêvão. Ele será apresentado pelo Chelsea depois do Mundial de Clubes da Fifa.



Um dos jogos mais aguardados será entre Cruzeiro e Flamengo. Gabriel Barbosa mudou de lado e veste azul depois de seis anos usando a farda rubro-negra. O reencontro com o Maracanã é muito esperado.



O Brasileirão está mais democrático, porém o acesso continua restrito. O Mirassol é o único estreante. O debutante mais recente foi o Cuiabá. O time de Mato Grosso caiu para a segunda divisão. Portanto, volta e meia aparece um marinheiro de primeira viagem no mar bravio da elite.



Novidades

O regulamento do principal torneio do país recebeu atualizações. A mais impactante promete coibir a cera. Caso um goleiro retarde a reposição da bola por mais de oito segundos, os árbitros concederão escanteio ao time adversário. A contagem não é aplicada a tiros de meta. Anteriormente, estava prevista a marcação de um tiro livre indireto, caso os arqueiros atrasassem a saída em até seis segundos. A nova regra também valerá para o Mundial de Clubes de 2025.

Outro upgrade nas diretrizes diz respeito à bola ao chão para lances de fora da área. A posse será dada à equipe que detinha ou ficaria com a pelota. Se houver dúvida, o árbitro agraciará o time que tocou por último.

A partir desta temporada, haverá o sistema de bolas múltiplas, como o adotado no Paulistão, com 15 posicionadas ao redor do gramado, posicionadas sobre cones. A ideia é coibir o atraso dos gandulas ou sumiço das pelotas.

A contestada arbitragem tem uma nova estrutura de trabalho. Há uma comissão formada por sete pessoas: Luiz Flávio de Oliveira, Marcelo Van Gasse, Fabrício Vilarinho, Luis Carlos Câmara Bezerra, Eveliny Almeida, Emerson Filipino Coelho e Rodrigo Martins Cintra, o coordenador da pasta. Os donos de apitos serão escalados conforme ranking de desempenho. O comitê terá auxílio do argentino Néstor Pitana, do italiano Nicola Rizolli e do mineiro Sandro Meira Ricci. O trio contribuirá com avaliações semanais dos árbitros brasileiros.

O protocolo antirracista da Fifa estará no Brasileirão. Os jogadores precisam fazer um gesto com as duas mãos, para comunicar ao árbitro sobre insultos.

Está é a edição do Brasileirão mais pulverizada em termos de transmissão. No total, seis emissoras detêm os direitos de transmissão da principal competição do país. O Grupo Globo levará as emoções de nove das 10 partidas de cada rodada, oito com exclusividade, via TV Aberta, SporTV e Premiere. O conglomerado Record (TV, R7 e PlayPlus) e Cazé TV (YouTube) transmitirão o mesmo jogo por jornada. O streaming Prime Video terá um espetáculo por tabela.

Confira a análise das 20 equipes do Brasileirão: