Com gol de Endrick, Real Madrid garante classificação à final da Copa do REI

Autor do primeiro gol madridista da partida de classificação diante da Real Sociedad, pela Copa do Rei da Espanha, Endrick também registrou o tento da vitória do confronto de ida, acontecido no último dia 26 de fevereiro - (crédito: AFP)

O atacante brasiliense Endrick exerceu papel fundamental para a materialização da primeira possibilidade de título do Real Madrid na temporada europeia. Na tarde desta terça-feira (1/4), o time Merengue contou com o astro nascido na região de Taguatinga para vencer a Real Sociedad por 5 x 4 no placar agregado. O enfrentamento foi válido pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Rei, e terminou em empate por 4 x 4.

Foi o pé esquerdo do homem-gol do DF que possibilitou o empate do time Blanco na partida. Com gol de Barretentxea, o time de Sán Sebastián vencia por 1 x 0. Com uma cavadinha, Endrick empatou o jogo e devolveu a dianteira no placar absoluto. No jogo de ida, disputado no último dia 26 de fevereiro, foi o jogador brasileiro que marcou o gol da vitória pelo placar mínimo.

A sequência da partida trouxe mudanças de paradigma. O resultado foi alterado diversas vezes. Com dois gols, a Real Sociedad conseguiu a virada. Alaba (contra) e o capitão Oyarzabal entoaram a remontada. Com 3 x 1 no placar, o time azul e branco tinha um gol de vantagem no resultado total. O lado de Madri, em seguida, mostrou colhão. Em bela jogada de Vini Jr., os mandantes marcaram o segundo. Com assistência de Rodrygo, Tchouameni fez o terceiro.

Aos 93', no entanto, uma segunda bola na rede de Oyarzabal para o time visitante forçou a prorrogação. No tempo adicional, o Real Madrid reinou. A cinco minutos do apito final, o zagueiro alemão Antonio Rudiger marcou o gol da vitória. Classificação assegurada, com selo de participação do brasiliense Endrick.

Agora, a equipe branca se apronta para a decisão. O adversário ainda não é conhecido. Nesta quarta-feira (2/4), Atlético de Madrid e Barcelona decidem a outra semifinal. No jogo de ida, houve empate em 4 x 4. A partida acontece às 16h30, no estádio Metropolitano, em Madri.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

