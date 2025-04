Ceilândia perde Felipe Clemente e traz Romarinho de volta para Série D

A nove dias do início da Série D do Campeonato Brasileiro, o Ceilândia está com mudanças na casa. O Gato Preto anunciou nesta quarta-feira (2/4) a saída do atacante Felipe Clemente, autor do gol mais bonito da Copa do Brasil até o momento e terceiro maior artilheiro do clube. O Correio apurou que o destino do jogador é o Confiança-SE, da terceira divisão, e que a reposição imediata é a chegada de Romarinho, outro xodó da torcida alvinegra.

Eleito melhor atacante do Candangão 2025 pelos jurados da Federação de Futebol do DF, Felipe Clemente foi decisivo na classificação do Ceilândia na primeira fase da Copa do Brasil ao marcar um golaço de bicicleta no Estádio Abadião no tempo regulamentar. Peça importante no plantel de Adelson de Almeida, o artilheiro passou quase três anos no Gato Preto.

Leia também: Gama vence Capital nos pênaltis e volta a ser campeão do Candangão

Nas redes sociais, o Ceilândia agradeceu ao jogador em um texto de despedida. “Ficou acertado desde o princípio que, quando aparecesse proposta de um time de divisão superior, ele deixaria o clube. O Ceilândia relutou para evitar a saída, mas no fim entendeu que Clemente precisava viver novos ares. Clemente parte deixando saudades, o nosso menino da quebrada se foi. Boa sorte, Clemente! Desejamos sucesso na sua trajetória”, publicou o time.

Apesar da saída de um ídolo, o clube trouxe outro para completar o elenco. Romarinho se apresenta já na quinta-feira (3/4), de volta ao futebol candango após passagem pelo Amazonas. Diferente de Clemente, ele atua mais pelos lados do campo, mas compartilha o mesmo faro de gol. No ano passado, balançou as redes 17 vezes em 28 jogos. Oito foram na Série D e 9 na campanha do título do Campeonato do Distrito Federal.