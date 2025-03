Copa do Brasil: Ceilândia é eliminado nos pênaltis pelo Maracanã

As marcações prevaleceram no tempo regulamentar e a vaga teve de ser decidida nas cobranças de pênalti - (crédito: Baggiorodriguesfoto/Maracanã)

O atual campeão do Distrito Federal está fora da Copa do Brasil. Depois de protagonizar uma classificação homérica nos pênaltis contra o Coritiba no Estádio Abadião, o time alvinegro provou do próprio veneno contra o Maracanã na noite desta quarta-feira, no Estádio Domingão, em Horizonte. Houve empate por 0 x 0 no tempo regulamentar e o adversário prevaleceu nos pênaltis, por 4 x 3. Lagoa, Válter Júnior e Kenedy erraram as cobranças do Gato Preto.

Com o resultado, o Ceilândia não repetirá a campanha de 2022, quando alcançou a terceira fase. Restam ao time comandado por Adelson de Almeida a defesa do título candango contra o Capital nas semifinais. Em abril, a equipe inicia a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro no Grupo A-5.

O Ceilândia teve chances de abrir o placar no primeiro tempo. Paulinho finalizou, mas o goleiro Rayr impediu. Testinha deu o troco para o Maracanã em uma cabeçada sobre a trave de Edmar Sucuri.

Na etapa final, as duas equipes desperdiçaram oportunidades de abrir o placar. Júnior Timbó viu o goleiro Rayr intervir novamente a favor do Maracanã. Os anfitriões chegaram com Davi Torres e Testinha, porém o Ceilândia soube se blindar.

Autor do gol mais bonito da primeira fase da Copa do Brasil ao marcar de bicicleta contra o Coritiba, Felipe Clemente perdeu o gol mais feito da partida ao ficar de frente para a meta do Maracanã e finalizar para fora. Testinha, sempre ele, respondeu com um chute para fora. Edmar Sucuri ainda fechou as portas para Ronaldo depois de uma trama entre Patuta e Michel.

FICHA TÉCNICA

Maracanã 0 (4) x 0 (3) Ceilândia

Copa do Brasil - 2ª fase

Maracanã

Rayr; Rafael Mandacaru, Jairo Silva, Wendel Araújo e Leandro Serqueira; Michel Pires, Wilkere Lucas Luan; Testinha, Davi Torres e Bravo.

Técnico: Júnior Cearense

Ceilândia

Edmar Sucuri; Paulinho, Wallace, Júlio César e Danillo Ribeiro; Lagoa, Menezes e Rafael Sayão; Kennedy, Wisman e Nando.

Técnico: Adelson de Almeida

Árbitro: André Luiz Skettino (MG)

Estádio: Domingão, em Horizonte (CE)

Público e renda: não divulgadas