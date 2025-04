Candangão Sub-20 começará em maio: conheça os 20 candidatos ao título

O arbitral definiu o sistema de disputa e a tabela do Candanguinho nesta quarta-feira na sede da Federação do DF - (crédito: Lucas Bolzan/FFDF)

O Campeonato Sub-20 do Distrito Federal. A decisão foi tomada no arbitral realizado nesta quarta-feira na sede da Federação de futebol do Distrito com a participação de representantes dos 20 clubes inscritos no torneio: ARUC, Brasiliense, Canaã, Candango (ex-CFZ-DF), Capital, Ceilandense, Ceilândia, Cruzeiro, Gama, Greval, Legião, Luziânia, Paranoá, Planaltina , Real Brasília, Riacho City, Samambaia, Santa Maria, SESP Brasília e Sobradinho.

O formato de disputa é simples. Os 20 times estão divididos em dois grupos com 10 times cada. Os quatro melhores de cada avançam às quartas de final. A partir da segunda fase, os duelos são eliminatórios até a final em jogo único agendada para 9 de agosto. Campeão em 2024, o Real Brasília defende o título. O campeão e o vice terão vaga assegurada na Copa São Paulo de Futeobl Júnior em 2026.

O Grupo A ficou assim: Real Brasília, Gama, Canaã, Planaltina, Samambaia, Sobradinho, SESP Brasília, ARUC, Paranoá e Cruzeiro. No B, estão Brasiliense, Capital, Ceilandense, Ceilândia, Candango, Luziânia, Legião, Greval, Riacho City e Santa Maria.

Disputado desde 1976, o Candangão Júnior tem o Gama como recordista de títulos. O alviverde empilha 12 taças contra nove do Brasília e sete do Brasiliense, protagonista da maior sequência de conquistas na história da competição. O Jacaré acumulou um hexa de 2003 a 2009.

1ª rodada

Grupo A

Real x ARUC

Gama x Canaã

Planaltina x SESP

Samambaia x Sobradinho

Cruzeiro x Paranoá

Grupo B

Brasiliense x Greval

Capital x Ceilandense

Ceilândia x Legião

Candango x Luziânia

Santa Maria x Riacho City