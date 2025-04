Morre Pinha, ponteiro da Seleção masculina de vôlei em Atlanta-1996

O vôlei está de luto. Morreu nesta quarta-feira, aos 52 anos, Fábio Paranhos Marcelino, o Pinha. Ponteiro aposentado, ele disputou os Jogos Olímpicos de Atlanta-1996 sob o comando de José Roberto Guimarães.

Além dele, o time contava com remanescentes do inédito ouro em Barcelona-1992, como Giovane, Maurício, Marcelo Negrão, Tande e Carlão. O time foi eliminado pela extinta Iugoslávia nas quartas de final e não conseguiu subir ao pódio nos Estados Unidos.

A morte de Pinha foi informada no início desta noite pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). A entidade não divulgou a causa.

Paulistano, Pinha foi medalha de prata na Liga Mundial de 1995, no Rio de Janeiro, e bronze em Milão na edição de 1994. Em 1995, ele conquistou o Campeonato Sul-Americano.

"Pinha partiu muito cedo, mas deixou sua marca na história do voleibol brasileiro. Era um atleta de muita força física, querido por todos. Nos próximos três dias, vamos homenagear o Pinha com um minuto de silêncio antes das partidas da Superliga. A CBV se solidariza com a família e os amigos deste grande atleta olímpico", afirmou em nota o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, Radamés Lattari.