Capital FA promove evento gratuito de futebol americano e flag football

Os fãs da bola oval terão uma oportunidade de ouro para ter contato direto com o futebol americano e o flag football no Distrito Federal. Iniciativa nova na cidade, o Capital Football Academy irá organizar um evento gratuito no próximo sábado (5/4), às 14h30, no clube da ASTCU, para jovens de 11 a 18 anos serem introduzidos e aprenderem mais sobre as modalidades, além de colocarem os conhecimentos em prática. As inscrições ficarão abertas até o dia do evento e podem ser feitas através do site oficial.

Inspirado em projetos de outras cidades brasileiras, como Rio de Janeiro e São Paulo, o Capital FA quer ser uma academia de ensino de futebol americano e flag football em Brasília, mirando o público jovem do quadradinho. A ideia é desenvolver novos atletas desde a infância e adolescência para que possam chegar ao nível mais alto com todos os aspectos do jogo dominados.

Leia também: Eagles e Lions incluem Brasil no programa de mercados globais



“Temos como objetivo ensinar essa parte mais básica dos fundamentos, desenvolvendo para um nível mais competitivo e com a progressão das habilidades de cada um, na posição específica do atleta. Além disso, queremos focar bastante na parte tática, porque são esportes que requerem esse estudo, pois tem muitas movimentações, posições e jogadas”, explicou ao Correio o estudante Joaquim Sucena, um dos professores e idealizadores do projeto, ao lado dos amigos João Pedro e Tiago Lomelino.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Capital Football Academy (@capitalfbacademy)

A ideia surgiu com base em muitas conversas sobre o que faltava em Brasília para dar mais oportunidade aos brasilienses nas modalidade, especialmente a garotada. Assim, com incentivo do técnico Weston Moody, o sonho começou a sair do papel. Ele foi treinador de Joaquim durante um intercâmbio na Wamego High School e é presidente da Associação de Futebol Americano de High School do Kansas.

“Foi com o coach Moody que aprendi sobre o futebol americano. Ele é um mentor para mim e está nos apoiando no projeto, já visitou o Brasil algumas vezes e tem muito interesse em ajudar os esportes a crescerem aqui. A sugestão de fazer algo mais acessível foi dele, para que as pessoas possam comparecer sem se preocupar com dinheiro e os jovens possam ser cativados”, acrescentou.

O evento de sábado, no gramado society da ASTCU, terá 2h30 de duração, com o foco dividido em três partes: o lado ofensivo do futebol americano, a parte defensiva e o flag football. Serão atividades específicas para cada eixo, com sistema de circuito para todos aproveitarem. Os participantes irão ganhar uma pulseira personalizada e podem concorrer ao sorteio de uma bola oficial e uma camisa do projeto.



“Queremos ajudar a divulgar o esporte aqui no DF, deixar algo mais acessível, mostrar que existe e que pode ser praticado. Muitas pessoas já assistiram a um jogo ou outro, viram o Super Bowl, jogaram no videogame, mas não sabem que existe aqui em Brasília. Então a ideia do camp gratuito é ser algo introdutório e acessível para que o máximo de gente possa comparecer e aprender um pouco sobre esses esportes maravilhosos”,

Parte importante no treinamento, o flag football tem crescido de praticantes no Brasil, principalmente por ser um esporte olímpico nos Jogos de Los Angeles, em 2028. A meta é ajudar a desenvolver novos praticantes da modalidade e ter atletas que consigam competir em nível nacional e internacional.

O Capital FA pretende começar treinos regulares ainda em abril, mas com mais treinamentos gratuitos previstos.

“Queremos marcar a presença inicial e apresentar os esportes para quem não conhece ou não tem oportunidade de praticar. São modalidades muito legais, sou apaixonado por isso há anos e vejo cada vez mais gente com a mesma sensação. Eles ajudam a desenvolver aspectos físicos, mentais e estratégicos, moldam a personalidade, prezam pela responsabilidade, o companheirismo e o trabalho em equipe. São valores muito bons e queremos passar isso”, completou Joaquim.