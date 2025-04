Promessa do tênis, Guto Miguel faz últimos preparativos para Roland Garros

Em 2024, Guto foi campeão do Roland Garros Juniors Series - (crédito: CBT/Divulgação)

Uma das promessas do tênis no Brasil, o atleta Guto Miguel tem apenas 16 anos e já coleciona conquistas. O jovem natural de Goiânia (GO) é o número 29 no ranking da Federação Internacional de Tênis (ITF) para tenistas júnior e mira o ranking profissional.

“Eu espero terminar esse ano no top 10 e conseguir meu primeiro ponto no ATP”, comenta. “Ano passado eu tive até um match point para fazer o meu primeiro ponto, mas eu deixo tudo nas mãos de Deus, eu sei que ele está guiando a minha jornada e, quando vier, vai ser no tempo certo”, diz o atleta em entrevista ao Correio.

Em 2024, Guto foi campeão do Roland Garros Juniors Series e já está classificado para a edição de 2025, que ocorre em maio. Nas próximas semanas, o goiano vai ter uma agenda cheia, com direito a 10 dias de treino junto ao atleta João Fonseca, 18 anos, tenista brasileiro ATP 250 de Buenos Aires que conquistou os holofotes do país, e uma sequência de campeonatos na Europa.

“Espero fazer bons jogos, espero, claro, sempre vou no torneio pensando em ser campeão”, afirma. “Eu acho que eu estou muito bem preparado”.

Exames

Nesta sexta-feira (4/4), o tenista fez um check-up especializado para atletas para se preparar para os novos torneios e conversou com o Correio.

“O princípio básico do check-up é garantir segurança para prática esportiva”, salienta o médico do esporte Rafael Gobbato, responsável por acompanhar todos os exames. Ele explica que, a partir dos exames, é possível estabelecer objetivos e adaptar o treinamento do atleta.

A sequência de exames de Guto consistiram em avaliações para analisar os movimentos e a força do atleta, além de avaliar questões respiratórias e cardiovasculares.

“A avaliação biomecânica serve para entender melhor como se dão os movimentos de cada paciente, a qualidade desses movimentos, o ângulo que se faz em cada articulação e outros parâmetros”, explica Gobbato. “Isso é importante para a gente ver se a musculatura está agindo corretamente, justamente para que, se detectar alguma coisa que fuja um pouco da regra, a gente consiga corrigir isso e fazer com que ele não tenha essa lesão no futuro”.

O check-up também se adapta a cada esporte, como explica o ortopedista e fundador da Meo Ortopedia, Paulo Araujo. “Cada esporte requisita um grupo muscular mais do que o outro”, explica.

“Uma coisa é você olhar para o atleta e entender o gestual esportivo dele, outra coisa é você conseguir colocar sensores e detectar objetivamente como esses números acontecem”, afirma. “Então a gente consegue, com padrões objetivos, dizer se ele tem risco de uma lesão ou não, ou se ele pode melhorar para empenho esportivo desse paciente”.

O educador físico Matheus Vianna, que conduziu os testes, explica a importância da avaliação cardíaca pulmonar. “É um padrão ouro para análise de condicionamento cardíaco respiratório, além disso, é um marcador de saúde”, explica. Além de fazer uma avaliação de desempenho, os testes avaliam se o profissional está em condições para os jogos.

“Ele vai ao limite de esforço e comparamos isso com os dados cardiovasculares para, ver se ele tem alguma doença, algum padrão que pode influenciar em termos de performance, que vai aumentar o risco de uma consequência grave”, comenta.

Agenda do atleta

Nas próximas semanas, Guto vai intercalar treinos e mais campeonatos na Europa. O atleta inicia o mês de maio com treinos na Rafa Nadal Academy. Tem ainda os torneios da ITF J300 Santa Croce sull'Arno 2025 e ITF J500 Milan, ambos na Itália, e o J300 Charleroi-Marcinelle, na Bélgica, que o tenista ainda não confirmou a presença.

A última parada é na França, no 2024 Roland Garros Junior Championships, em junho.

