NBB: Brasília recebe Flamengo para o último jogo em casa antes dos playoffs

Brasília Basquete encara o Flamengo no último jogo em casa antes dos playoffs do NBB e precisa vencer para se manter na frente da briga pelo quarto lugar - (crédito: Matheus Maranhão/Brasília Basquete)

A relação entre o Brasília e o ginásio Nilson Nelson foi das melhores ao longo da temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB). Porém, a última partida em casa do ano ganhou contornos dramáticos para o time candango, que recebe o vice-líder Flamengo, nesta terça-feira (8/4), às 20h30, precisando se reabilitar. A equipe vem de duas derrotas consecutivas nos próprios domínios e um novo revés pode resultar na perda de posições importantes antes dos playoffs. A partida terá transmissão da ESPN e da plataforma Basquetepass.

Quem via o Brasília como o time que ostentava uma das melhores campanhas como mandante na liga pode se assustar com o retrospecto recente. Na última terça (1/4), o time foi dominado pelo líder Minas e a derrota por 63 x 77 foi marcada pela pior pontuação dos candangos na temporada. Depois, no sábado (5/4), contra o Vasco, a equipe de Dedé Barbosa sofreu uma virada no fim por 77 x 79 e não conseguiu se sobressair em um confronto direto importante.

“Conversamos sobre nossos erros nas derrotas para Minas e Vasco. Sabemos exatamente onde precisamos melhorar, tanto defensivamente quanto no ataque. Somos uma equipe de volume e tivemos essa característica bem defendida pelos adversários”, disse Gemadinha, ao Correio.

Os resultados fizeram o time candango ficar para trás na briga contra o Franca pela terceira posição e, para piorar, acirraram a disputa pelo quarto lugar. Os brasilienses são os donos da vaga no momento, com mais três partidas restando, mas Vasco e Bauru estão apenas um jogo atrás e qualquer tropeço pode fazer os representantes do Distrito Federal despencarem para sexto.

Ainda assim, a dianteira é do Brasília, que depende só de si para confirmar um lugar no top-4 e garantir o mando de quadra até as quartas de final, se passar das oitavas. A equipe soma somente quatro derrotas em casa e as duas primeiras também vieram em par, contra Paulistano e São Paulo, em dezembro. A resposta após a sequência ruim foi com uma vitória em cima do Franca, atual tricampeão do NBB. Agora, é momento de mostrar a capacidade de recuperação antes do mata-mata e justo com o maior campeão da liga.

“Os playoffs estão chegando e a gente precisa crescer nessa reta final. Contamos com o apoio da nossa torcida para conseguirmos uma partida mais equilibrada e sair com a vitória diante do Flamengo”, acrescentou Gemadinha.

Do outro lado, o rubro-negro é o segundo colocado, vindo de quatro triunfos consecutivos. Os cariocas precisam de um milagre para alcançar o Minas, mas tem uma vantagem de duas partidas para o Franca.

Os ingressos para a partida estão disponíveis no aplicativo oficial da equipe brasiliense. As entradas custam R$ 20 a meia para a arquibancada e para a torcida adversária, enquanto as cadeiras de quadra estão no valor de R$ 100 a meia.

Depois de encarar o Flamengo, o Brasília encerra a temporada com duas paradas em solo paulista, contra Paulistano (17/4) e São Paulo (19/4).