Liga dos Campeões: Arsenal e Internazionale saem na frente nas quartas

O Arsenal bateu o Real Madrid com dois gols de falta do volante Declan Rice - (crédito: Adrian Dennis / AFP )

O dia de abertura das quartas de final da Liga dos Campeões foi encerrado nesta terça-feira (8) com os primeiros grandes confrontos da antepenúltima fase da competição. O destaque do dia vigente ficou com a vitória por 3 x 0 diante do Real Madrid. No Emirates Stadium, em Londres, a equipe inglesa somou resultado expressivo e leva vantagem importante para a partida de volta, em Madri. Com vitória por 2 x 1, a Internazionale decidirá a chave com vantagem na Itália.

Na terra do Big Ben, o Arsenal mostrou paciência e bom aproveitamento diante do grande campeão continental. Começou o primeiro tempo em meio a um bombardeio. As combinações entre Vini Jr. e Mbappé ditavam o tom ofensivo da equipe de Ancelotti. Um inspirado nos dribles e devoto à marcação Jude Bellingham também se destacava.

Era o craque francês quem mostrava, porém, estar mais inspirado. Com direito a chapéu em Odegaard e corridas em sequência por entre a defesa adversária, expunha a dificuldade dos ingleses na primeira linha do gramado. Um gol perdido em cara a cara com David Raya, aos 35', no entanto, custou caro.

A tomada de rédeas do Real Madrid na partida parecia ser questão de tempo. A chegada da segunda etapa, no entanto, trouxe outros ventos. Lançado ao ataque, o Arsenal usava das beiradas, com Saka e Martinelli, para agredir o rival. Depois de conseguir falta do lado esquerdo, 'desbloqueou' o confronto.

A cobrança convertida pelo volante Declan Rice deu ímpeto à equipe. Cada vez mais potente, conseguiu mais um com o jogador inglês: mais uma vez de falta. No mesmo canto (direito), dessa vez no alto, estufou as redes pela segunda vez, com batida perfeita. Mesmo com os seus 1,99m de altura, Courtois nem esteve perto de alcançar a gorducha.

A partir daí, o embate virou um bombardeio. O Arsenal empunhava chutes a gol. Foram 12 - oito apenas na segunda etapa. Mesmo com o goleiro belga inspirado, o Real não soube se segurar. Com uma batida rasteira, de média distância, Mikel Merino marcou o terceiro e fechou o placar: 3 x 0. O jogo de retorno está marcado para a próxima quarta-feira (16), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

Vitória italiana

Quem também se deu bem foi a Internazionale de Milão. O cenário do confronto foi parecido ao do outro jogo da noite. Era o Bayern de Munique quem dominou em boa parte do primeiro tempo. Apesar disso, pecou pelas chances perdidas. Em uma delas, por exemplo, Harry Kane recebeu de Michael Olise dentro da área, do lado esquerdo. Mesmo de frente para o gol, teve a batida de pé direito negada pela quina da trave esquerda de Yan Sommer.

Ainda na primeira etapa, o time italiano mostrava crescimento e ia para o ataque. Depois de receber na grande área, Marcus Thuram ajeitou para trás, de letra, e encontrou Lautaro Martínez. O homem-gol argentino empurrou para as redes e inaugurou o placar.

Na segunda etapa, a água despejada pelo Bayern bateu, bateu, até que a pedra furou. Já em meio aos últimos meses da passagem de 25 anos pelo clube alemão, Thomas Müller empatou o jogo. A felicidade, no entanto, durou pouco. Com passe do lateral-esquerdo e ex-Corinthians Carlos Augusto, o meia Davide Frattesi colocou os Nerazzurri na frente mais uma vez e decretou a vitória. A partida de volta será na próxima quarta-feira (16), no estádio San Siro, em Milão.

Ficha técnica:

Arsenal 3 x 0 Real Madrid - Quartas de final da Liga dos Campeões, jogo de ida

Data e hora: Terça-feira, oito de abril de 2025, às 16h

Local: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Arbitragem: Irfan Peljto, Bósnia-Herzegovina

Arsenal

David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Jakub Kiwior e Lewis-Skelly; Declan Rice, Martin Odegaard e Thomas Partey; Bukayo Saka, Mikel Merino e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta

Gols: Declan Rice (2x) e Mikel Merino

Cartões amarelos: Thomas Partey

Real Madrid

Thibaut Courtois; Federico Valverde; Raul Asencio, Antonio Rudiger e David Alaba; Rodrygo, Luka Modric, Eduardo Camavinga e Jude Bellingham; Vini Jr. e Kyllian Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti

Gols: Não houve

Cartões amarelos: Eduardo Camavinga

Cartão vermelho: Eduardo Camavinga (segundo amarelo)

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

