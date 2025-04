Skate: Primeira de quatro etapas do Vert Battle é anunciado em Gioânia

A primeira das quatro etapas do principal torneio de skate vertical do país já tem data marcada e local para acontecer. Nos dias três e quatro de maio, em Goiânia (GO), o Vert Battle dá os primeiros passos com a primeira das quatro etapas da competição. A temporada ainda contará com disputas em Niterói (JR) (30 de maio a 1º de junho); Curitiba (PR) (10 a 12 de outubro); e um quarto desafio, ainda com local a ser anunciado (28 a 30 de novembro). O Banco do Brasil é o organizador do evento.

Homologado pela Confederação Brasileira de Skate (CBSk), o campeonato é considerado como o mais prestigiado da modalidade em solo brasileiro. Além disso, contempla uma vertente da modalidade responsável por revelar nomes de peso. Os atletas olímpicos Augusto Akio e Raicca Ventura são exemplos.

“Este será o ano com o maior número de etapas desde que começamos, e fico muito feliz em ver o crescimento do evento ao longo de quase uma década. A disputa pelo ranking, com a rampa sendo adaptada com diferentes obstáculos a cada etapa, promete ser eletrizante”, garante Rony Gomes, skatitsta profissional e criador do projeto, em 2016.

O Centro Cultural Oscar Niemeyer abrigará o campeonato. O interessado em acompanhá-lo poderá comparecer ao local de forma gratuita, ou seja, sem quaisquer custos. O SporTV, na tevê fechada, acompanhará os acontecimentos na pista.

Cada etapa do conglomerado de desafios terá um obstáculo diferente no half pipe. Cada um terá mais de quatro metros de altura. A organização do torneio promete o uso do recurso como responsável por aumentar a dificuldade técnica. A competição terá premiação igual para homens e mulheres.

“Ao levar disputas de alto nível técnico, como o Vert Battle, para diferentes regiões do país, aproximamos os fãs dos atletas e fortalecemos o skate nacional como um todo”, falou Maurício Toledo, gerente executivo de Promoção e Patrocínio do Banco do Brasil, via assessoria.

O campeão mundial de park e medalhista olímpico de bronze nos Jogos de Paris-2024 Augusto Akio estará presente. Além dele, o próprio Rony Gomes, o campeão mundial de vert Gui Khury e o atleta olímpico Luigi Cini vão estar em Goiânia. Dan Sabino, Dan Cezar, Diego Takahashi, ítalo Penarrubia, Victor Ikeda e Mateus Guerreiro são outros participantes. No lado feminino, os destaques ficam com a campeã mundial de park Raicca Ventura e a atleta olímpica Dora Varella. Helena Laurino e Yndiara Asp são outros nomes.

O Vert Battle também contará com a presença de Bob Burnquist. O ex-skatista é o maior medalhista da história dos X-Games, com 30 medalhas. Atrações culturais como espaços de arte urbana, graffiti e shows de música também poderão ser aproveitados.

Serviço

*CIRCUITO DE SKATE BANCO DO BRASIL APRESENTA: VERT BATTLE 2025*

• 1ª etapa: 3 e 4 de maio – Goiânia (GO)

• 2ª etapa: 30 de maio a 1º de junho – Niterói (RJ)

• 3ª etapa: 10 a 12 de outubro – Curitiba (PR)

• 4ª etapa: 28 a 30 de novembro – cidade a definir

Entrada: Gratuita

Transmissão: SporTV