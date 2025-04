Capital tenta adaptar Estádio JK à regra da CBF para receber Botafogo

O Estádio JK foi trunfo do Capital nas classificações contra a Portuguesa-RJ e o Porto Velho nas duas primeiras fases da Copa do Brasil - (crédito: Divulgação/Capital SAF)

Sorteado para enfrentar o Botafogo na Copa do Brasil, o Capital deseja receber o atual campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro no Estádio Juscelino Kubitscheck, no Paranoá, onde o atual vice-campeão do Distrito Federal eliminou a Portuguesa-RS e o Porto Velho na primeira e na segunda fases do mata-mata nacional. Essa é a intenção da diretoria do clube manifestada, inclusive, às autoridades de segurança, mas a vontade esbarra no Regulamento Específico da Copa do Brasil.

O Artigo 29 da da Copa do Brasil prevê que os jogos da terceira à quinta fases sejam disputados em estádios com capacidade para 10 mil espectadores sentados. Por esse motivo, o Capital cogitou realizar a partida na Arena BRB Mané Garrincha, mas a administração informou que há eventos previstos nas possíveis datas da volta: 30 de abril e 21 de maio. Uma das alternativas é a instalação de arquibancadas metálicas, como as utilizadas em estádios da Copa do Mundo como a Fonte Nova e a Neo Química Arena.

Leia também: CBF sorteio confrontos da terceira fase da Copa do Brasil

O Bezerrão também foi descartado devido à preferência do Capital por privilegiar a comunidade do Paranoá, cada vez mais engajada com o time da cidade. "Com isso, acionamos a Federação de Futebol do Distrito Federal e a Secretaria de Esporte e Lazer para que apoiássemos com a utilização do JK, nossa casa, onde estamos invictos há mais de dois anos", disse o presidente da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Capital, Godofredo Gonçalves.

O secretário de Esportes, Renato Junqueira, tomou a frente para viabilizar a realização da partida no estádio com capacidade para oito mil pagantes. “Vamos buscar o apoio das instituições competentes e dos órgãos de segurança para brindarmos o nosso torcedor com esse jogo na nossa casa”, destacou Godofredo.