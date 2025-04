Copa do Brasil define confrontos da terceira fase; confira

Estão definidos os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil 2025. A CBF sorteou, nesta quarta-feira (9/4), no Rio de Janeiro, todas as 16 chaves e mandos de campo da nova etapa da maior competição do futebol nacional, com a entrada das equipes que conquistaram vaga direta na disputa. Único representante do Distrito Federal, o Capital irá enfrentar o Botafogo. As partidas de ida e volta estão previstas para as semanas dos dias 30 de abril e 21 de maio.

O sorteio dividiu os 32 times em dois potes de acordo com a posição no ranking da CBF. Na 116ª colocação da classificação da entidade, o Capital terá parada dura pela frente para curar a ressaca do vice do Candangão e enfrenta o Botafogo, dono do título do Brasileirão e da Libertadores. O alvinegro, inclusive, dominou o Ceilândia por 6 x 0 no agregado em confronto pela terceira fase da Copa do Brasil de 2022. Estreante no torneio nacional, a Coruja deixou pelo caminho Portuguesa (RJ) e Porto Velho (RO) e irá decidir em casa contra os cariocas.

"A expectativa é grande, Lutamos muito para chegar nessa fase e o sorteio nos colocou diante de um gigante do futebol brasileiro. Sabemos muito do nosso potencial, do nosso trabalho, vamos encarar com muita seriedade e buscar o que todos querem, que é um lugar nas oitavas de final. Sabemos do tamanho do Botafogo, mas quem quer crescer no cenário nacional tem que enfrentar os gigantes de igual para igual e é o que queremos fazer", contou ao Correio o presidente do Capital, Godofredo Gonçalves.

O único confronto entre times de Série A nesta etapa será a partida entre Ceará e Palmeiras. Já o Flamengo, atual campeão da Copa do Brasil, estreia na competição em 2025 contra o Botafogo-PB. Além do rubro-negro, também entram nesta fase os oito classificados para a Libertadores (incluindo a pré), o CRB (vice-campeão da Copa do Nordeste), o Paysandu (campeão da Copa Verde), Santos (campeão da Série B) e Cruzeiro (via Brasileirão).

Confira os confrontos (time da esquerda decidem em casa):



Vasco da Gama x Operário (PR)

Aparecidense x Fluminense

Bahia x Paysandu



Capital x Botafogo

x Botafogo Maracanã (CE) x Internacional

Fortaleza x Retrô

Athletico-PR x Brusque

Palmeiras x Ceará

Atlético-MG x Maringá

Flamengo x Botafogo-PB

Náutico x São Paulo

Vila Nova x Cruzeiro

CRB x Santos

Corinthians x Novorizontino

Red Bull Bragantino x Criciúma

Grêmio x CSA