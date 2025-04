Ríos marca novamente e dá vitória ao Palmeiras contra o Cerro Porteño

O ataque inoperante do Palmeiras voltou a ser salvo pelo oportunismo de um volante. Uma semana após marcar nos acréscimos contra o Sporting e brindar com a vitória por 3 x 2 a estreia pela Libertadores contra o Sporting Cristal, Richard Ríos fez o mínimo valer muito ao intervir com o 1 x 0 sobre o Cerro Porteño, nesta quarta-feira (9/4), no Allianz Parque.

Richard Ríos chegou a quatro gols na temporada. Tem dois a menos do que o prodígio Estêvão, artilheiro do Palestra em 2025. O volante colombiano não apenas balança as redes. Ele costuma intervir em momentos decisivos, como nesta quinta-feira diante do Cerro Porteño e na estreia contra o Sporting Cristal.

No basquete, Richard Ríos seria o jogador “clutch”, termo designado a jogadores frios em momentos apertados e tensão pela vitória. Em 22 de janeiro, foi ele o responsável por decretar a vitória alviverde no primeiro clássico do ano. O empate por 1 x 1 contra o Santos na Vila Belmiro persistia até os 47 minutos da etapa final, quando o colombiano apareceu.

Em condições normais de temperatura e pressão, Richard Ríos sairia aplaudido do Allianz Parque. O cenário, porém, foi outro. Após o gol, o volante era vaiado a cada vez que dominava a bola. Motivo: o jogador fez gesto de “silêncio” em direção às arquibancadas durante a comemoração. Houve protestos. “Oh Ríos, presta atenção, muito respeito com a torcida do Verdão”, cantou uma das organizadas.

Quando foi substituído, Ríos tentou amenizar a situação com a torcida. Dirigiu-se ao setor das organizadas, pediu desculpas e bateu no escudo em gesto de orgulho. Houve misto de vaias e aplausos em retorno.

Quem também pode ter ficado na bronca o Richard Ríos é o ataque Vitor Roque. Na ida para os vestiários durante o intervalo, o colombiano brigou com o jogador mais caro da história do Palmeiras. O camisa 9, inclusive, ampliou o jejum de gols para sete jogos. A fase é tão complicada que, quando balançou as redes, estava em posição irregular.

Apesar da vitória, o técnico Abel Ferreira lamenta a saída forçada de Raphael Veiga. O meia foi substituído por Felipe Anderson aos 11 minutos devido a uma lesão no ombro esquerdo. O Palmeiras teve volume, mas pouca eficiência. Foram 19 finalizações durante a partida, sete na direção do gol e quatro defendidas por Gatito Fernández. A equipe também balançou a rede com Flaco López, mas havia impedimento.

O Palmeiras é o líder isolado do Grupo G, com seis pontos, três à frente do vice-líder Bolívar, vitorioso contra o Sporting Cristal, por 3 x 0. O próximo compromisso alviverde na Libertadores será justamente contra os bolivianos, em 24 de abril, na altitude de mais de 3.600m de La Paz. Antes, Abel Ferreira ensaia a equipe para o clássico contra o Corinthians, no sábado (12/4), às 18h30, em Barueri, e para o duelo em Porto Alegre contra o Internacional no dia 16.

Ficha técnica

Palmeiras 1 x 0 Cerro Porteño

Libertadores (Fase de grupos, 2ª rodada)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Público e renda: 24.530 presentes e R$ 2.687.501,80

Palmeiras — Weverton; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Murilo; Estêvão, Richard Ríos (Aníbal Moreno), Emiliano Martínez e Piquerez; Raphael Veiga (Felipe Anderson) e Facundo Torres (Allan); Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira

Gol: Richard Ríos

Cartão amarelo: Abel Ferreira

Cerro Porteño — Gatito Fernández; Alan Benítez, Velázquez, Morel e Guillermo Benítez (Rivas); Piris da Motta (Soñora), Gastón Giménez e Wilder Vieira (Carrizo); Rodrigo Gómez (Iturbe), Jonatán Torres e Aguayo (Quintana). Técnico: Diego Martínez

Cartões amarelos: Morel, Piris da Motta e Diego Martínez (técnico)