Nova campanha da Neoenergia celebra a potência feminina no esporte

Nova campanha da Neoenergia reforça o compromisso com o esporte feminino do Brasil - (crédito: Neoenergia/Divulgação)

No filme de lançamento, Bia Souza (judô), Ana Marcela (águas abertas), Antonia Silva (futebol), e Rayane Soares (atletismo paralímpico) e demais atletas embaixadoras, reforçam o compromisso da Neoenergia de estimular a sociedade a valorizar a presença da mulher dentro e fora do esporte.

Com imagens gravadas no Centro de Treinamento Time Brasil, no Rio de Janeiro, a produção também reforça a parceria da Neoenergia com o Comitê Olímpico do Brasil (COB), especialmente em questões associadas à igualdade de oportunidades, um pilar que faz parte dos compromissos das duas organizações.

O lançamento da campanha foi feito durante o II Fórum Mulher no Esporte, evento promovido pelo COB para debater os desafios e avanços da participação feminina no esporte.

A nova peça conta com a participação de Bruna Kajiya (kitesurfe), Celine Bispo (Natação), Mirelle Leite (atletismo) e Tota Magalhães (ciclismo). Outro objetivo é estimular o apoio do público e de empresas no momento pós-olímpico. “Mais pelo esporte feminino” está conectada à campanha “Mais por você”, lançada recentemente pela Neoenergia

“O esporte feminino é um caminho para estimular a valorização da mulher na sociedade brasileira. Ao destacar as conquistas das atletas do Time Neoenergia, estabelecemos uma conexão entre a marca e o público para reforçar a necessidade dessa transformação. A ação também reforça os atributos da campanha “Mais por você”, que reafirma o compromisso da marca em oferecer as melhores experiências de consumo aos nossos clientes”, afirma Lorenzo Perales, diretor de marketing da Neoenergia.

Além do filme, a Neoenergia exibirá outros conteúdos, making of e entrevistas com as atletas. Os vídeos utilizam recursos de inteligência artificial como auxílio à produção, um modelo inovador para empresas do setor elétrico. A companhia também programou outras ações de mídia para a campanha “Mais pelo esporte feminino”, até o fim do ano.

Assista à campanha

Sobre a Neoenergia

É uma companhia de capital aberto com ações (NEOE3) negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Parte do grupo espanhol Iberdrola, a empresa atua no Brasil desde 1997 e atualmente é uma das líderes do setor elétrico do país. Presente em 18 estados e no Distrito Federal, os negócios estão divididos nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização.

As distribuidoras, Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Pernambuco (PE), Neoenergia Cosern (RN), Neoenergia Elektro (SP/MS) e Neoenergia Brasília (DF) atendem a mais de 16 milhões de clientes, o equivalente a uma população superior a 37 milhões de pessoas.