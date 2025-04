Tenista se desculpa após dizer que rival precisa de desodorante

A tenista britânica Harriet Dart, 28 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (15/4) para se desculpar por ter acusado a oponente francesa Lois Boisson de "cheirar muito mal". O caso ocorreu pelas oitavas de final da WTA 250 de Rouen, na França, e foi flagrado pelas câmeras. O jogo foi nesta terça-feira.

"Você pode dizer para ela usar desodorante? Por causa do cheiro. Você pode dizer a ela? Ela cheira muito mal", disse Harriet à árbitra da partida — que não atendeu ao pedido de alertar Lois.

Harriet perdeu a partida para Lois por 2 sets a 0 (6-0 e 6-3).

"Foi um comentário no calor do momento e eu realmente me arrependo. Não é assim que eu quero me comportar. Assumo total responsabilidade. Tenho muito respeito por Lois e pela forma com que ela competiu hoje. Vou aprender com isso e seguir em frente", escreveu Harriet algumas horas depois no Instagram.

