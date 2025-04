Liga dos Campeões: Ancelotti chega pressionado para enfrentar o Arsenal

O fim de um ciclo repleto de vitórias pode estar diante dos horizontes de Carlo Ancelotti. A partida entre Real Madrid e Arsenal, marcada para acontecer às 16h desta quarta-feira (16) no estádio Santiago Bernabéu, na Espanha, válida pelo jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, pode findar a passagem do treinador italiano pelo clube 15 vezes campeão continental. A sucessão dos fatos se dá por conta da desvantagem vivida pelo time branco na partida de ida. Na Inglaterra, o clube Merengue acabou derrotado por 3 x 0 pelo time de Mikel Arteta. Assim, é obrigado a vencer por quatro gols de diferença para avançar sem contar com pênaltis.

O treinador do grande campeão do torneio interclubes do Velho Mundo está sob pressão. Até aqui, vive temporada de altos e baixos. Certamente, no entanto, aquém das expectativas. No Campeonato Espanhol, chegou a ver gordura de 10 pontos para o líder Barcelona atrapalhar a perseguição pela defesa do título nacional. Depois de tropeços do grande rival, retomou a liderança. Contudo, também registrou resultados desfavoráveis, e voltou a perder o posto. Apesar de estar classificado para a decisão da Copa do Rei justamente diante do arquirrival, encontra na Champions a maior dificuldade.

Na primeira fase, registrou campanha acidentada. Depois de oito partidas, não conseguiu garantir vaga direta às oitavas. Acabou fora do G-8. Com a 11ª colocação, precisou ir aos playoffs. Por lá, eliminou o Manchester City antes de avançar e derrotar o rival local Atlético de Madrid, nos pênaltis. O revés sofrido na partida inaugural das quartas de finais acendeu o alerta. Esta foi a pior derrota sofrida pelo clube na era moderna do torneio, ou seja, a partir de 1992. O insucesso igualou os 4 x 1 aplicados pelo Borussia Dortmund, em 2012/2013. Para avançar, o Real Madrid precisará de um feito alcançado apenas duas vezes por ele mesmo. Em 1986, na Copa da Uefa, saiu atrás contra o Borussia Monchengladbach, mas remontou. Em 1975, perdeu para o Derby County, da Inglaterra, por 4 x 1. Na volta, venceu por 5 x 1.

“Vamos tentar fazer uma partida intensa, pressionar e ter mais controle. Nada de magia, isso não existe. A única certeza é que daremos o nosso melhor”, garantiu o treinador do Real Madrid, em coletiva. Ao ser perguntado sobre uma possível demissão, porém, foi direto. "Você não quis ser tão direto, mas acabou sendo (sobre possível medo de demissão em caso de eliminação). Eu creio que não (serei demitido)", afirmou. Um potencial insucesso pode acabar como fatal para o time madrilenho. Uma eliminação pode deixar a equipe mais perto de concluir a temporada sem títulos.

A situação chama a atenção da CBF. Apesar de estar próxima de um acerto com o ex-Flamengo e atual treinador do Al-Hilal (Arábia Saudita) Jorge Jesus, a entidade tem no italiano um velho favorito para assumir o comando técnico da Seleção Brasileira. Caso seja de fato destituído da posição no clube espanhol, pode fazer com que a entidade verde-amarela altere o planejamento. Em duas passagens pelo Real, o italiano soma 15 títulos. Entre eles, estão três Ligas dos Campeões, dois Campeonatos Espanhóis, duas Copas e mais dois Mundiais.

Internazionale em vantagem

No outro duelo do dia, a Internazionale de Milão defenderá vantagem de um gol na tentativa de ir às semifinais. No jogo de ida, em Munique, venceu o Bayern por 2 x 1. Na partida de volta, no entanto, terá o apoio da própria torcida para fechar a eliminatória. Por lá, está invicta no Giuseppe Meazza, estádio que chama de casa. Para avançar, bastará vencer ou empatar, por qualquer placar. Uma ida à próxima fase será a primeira desde 2022.

O Bayern precisará correr atrás do prejuízo. Terá a seu favor o retrospecto de encontros entre ambos no torneio. Na história da Champions, são cinco vitórias bávaras, contra três italianas. Apesar disso, precisa entregar placar experimentado apenas uma vez pelo adversário na temporada vigente em todas as competições.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Nova campanha da Neoenergia celebra a potência feminina no esporte

Nova campanha da Neoenergia celebra a potência feminina no esporte Esportes Liga dos Campeões: Barcelona e PSG são os primeiros semifinalistas

Liga dos Campeões: Barcelona e PSG são os primeiros semifinalistas Esportes COB reforça compromisso para aumentar presença feminina ente técnicos

COB reforça compromisso para aumentar presença feminina ente técnicos Esportes Vice do Fluminense critica sócios e alfineta o Vasco: ‘Não pode ficar com briga judicial’

Vice do Fluminense critica sócios e alfineta o Vasco: ‘Não pode ficar com briga judicial’ Esportes Início no futebol e criação do papel de líbero: como é uma palestra de Fabi

Início no futebol e criação do papel de líbero: como é uma palestra de Fabi Esportes Jornal espanhol repercute nova sondagem do Flamengo na América do Sul