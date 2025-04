Liga dos Campeões: Barcelona e PSG são os primeiros semifinalistas

Barcelona e Paris Saint-Germain são os primeiros semifinalistas da Liga dos Campeões. Apesar dos resultados negativos obtidos na tarde desta terça-feira (15), se aproveitaram das respectivas gorduras criadas nos jogos de ida e garantiram vaga para a próxima fase. Em Dortmund, o Borussia venceu o time catalão por 3 x 1, mas caiu pelo déficit no agregado (5 x 3). Em Birmingham, o Aston Villa venceu os franceses por 3 x 2, mas não alcançou a diferença no placar total (5 x 4).

No estádio amarelo Signal Iduna Park, o Borussia Dortmund começou o confronto a todo vapor. O treinador Niko Kovac montou um esquema tático para agredir. Com três zagueiros, dois alas ofensivos e ainda uma dupla de atacantes de beirada, se lançava ao ataque com facilidade. Assim, foi premiado: Szczesny cometeu pênalti em Pascal Gross, aos 11'. Na bola, Guirrassy abriu o placar.

A postura se manteve a mesma. Acuado, o Barcelona mal conseguia sair jogando. A saída de bola era prejudicada pelo ímpeto e a intensidade do time alemão na marcação. O time da casa até conseguiu marcar o segundo no final da primeira etapa. O atacante Beier, no entanto, estava impedido. A primeira parcial terminou com um dado inédito em nome do lado visitante. Pela primeira vez na edição vigente do torneio, o Barcelona não registrou uma finalização em gol.

O representante alemão estava disposto a manter a postura. Com cinco minutos no relógio na segunda etapa, já havia finalizado três vezes. Em uma delas, marcou mais um. Guirrassy estufou as redes mais uma vez, com um cabeceio. A ferocidade do clube parecia ter ido por água abaixo com erro da linha de defesa. Ramy Bensebaini completou cruzamento de Fermín López contra a própria meta: 2 x 1.



A parti daí, voltava a precisar de três gols para empatar o placar agregado. Foi, no entanto, presenteado pela defesa blaugrana. Aos 31' da segunda etapa, Araújo não teve sucesso em tentativa de afastar cruzamento adversário e materializou o terceiro gol do camisa nove amarelo. O terceiro gol, no entanto, não foi o suficiente para mudar o panorama geral do encontro. A eliminação do atual vice-campeão europeu concretizou a primeira chegada do time espanhol às semis do torneio em seis anos.

PSG também se garante

Na Inglaterra, o outro classificado da noite foi outro a passar dificuldades para ter êxito. No primeiro tempo, abriu 2 x 0 diante do Aston Villa. Ambos os gols vieram em jogadas coletivas. Nuno Mendes arrancou pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para a área. Depois de tentativa má sucedida de afastar a investida francesa, Dibú Martínez deixou Hakimi em condições de abrir o placar.

Aos 28', 17 minutos depois, marcou o segundo. Em contra-ataque, o próprio Hakimi encontrou o atacante Dembele dentro da área rival. O camisa 10 rolou para Nuno Mendes bater cruzado e ampliar. Ainda na primeira etapa, aos 34', Youri Tielemans contou com desvio do zagueiro equatoriano Pacho para diminuir. O gol deu vida ao time da terra dos Peaky Blinders.

A segunda etapa trouxe um panorama diferente. O PSG liderava em finalizações: eram 14 contra nove. No tempo complementar, a trupe de Unai Emery bateu ao gol de Ginaluiggi Donnarumma oito vezes. Assim, marcou mais dois: John McGinn e Ezri Konsa viraram o jogo: 3 x 2. As bolas na rede, no entanto, não foram o suficiente para mudar o agregado: 5 x 4 em nome do PSG. A equipe de Luis Enrique alcançou as semis apenas pela quinta vez na história.

Ficha técnica:

Borussia Dortmund 3 x 1 Barcelona - quartas de final da Liga dos Campeões, jogo de volta

Data e hora: Terça-feira, 15 de abril de 2025, às 16h

Local: Signal Iduna Park, Dortmund, Alemanha

Arbitragem: Maurizio Mariani (Itália)

Borussia Dortmund

Gregor Kobel; Niklas Sule, Waldemar Anton e Ramy Bensebaini; Yan Couto, Félix Nmecha, Pascal Gross e Daniel Svensson; Maximilian Beier, Serhou Guirrassy e Karim Adeyemi. Técnico: Niko Kovac

Gols: Serhou Guirrassy (3x)

Cartões amarelos: Félix Nmecha

Barcelona

Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí e Gerard Martín; Frenkie De Jong e Gavi; Lamine Yamal, Fermín López e Raphinha; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Gols: Ramy Bensebaini (contra) ;

Cartões amarelos: Frenkie De Jong

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

