Corinthians demite treinador Ramón Díaz

Ramón Díaz não é mais o técnico do Corinthians. O argentino foi demitido nesta quinta-feira (17), após reunião no Parque São Jorge. O treinador não resistiu ao início ruim de Brasileirão e de Sul-Americana e, mesmo com o título do Campeonato Paulista em cima do Palmeiras, não conseguiu respaldo suficiente para se manter no cargo. Orlando Ribeiro, do Sub-20, deve ficar na beira do gramado com o time alvinegro até a chegada de um novo comandante.

Internamente, já existia um grande incômodo com o trabalho do treinador. Algumas alas do clube veem o Corinthians sem evolução e acreditam que uma mudança é a única solução para salvar o restante da temporada. Augusto Melo e Fabinho Soldado não estavam totalmente convencidos da demissão do argentino, mas a forte pressão sofrida nos bastidores fez com que os dirigentes optassem pelo desligamento do técnico.

O desempenho recente também jogou contra o treinador argentino. Afinal, apesar do título estadual, o Corinthians venceu apenas um dos últimos seis jogos. Além disso, soma-se o início ruim no Brasileirão e também na Sul-Americana, onde a equipe ainda não triunfou e se complicou por uma vaga nas oitavas.

Também entra nesta conta a eliminação precoce na Copa Libertadores. A diretoria esperava que o Timão chegasse longe na competição continental, mas não chegou nem na fase de grupos. Ramón Díaz tinha contrato com o Corinthians até o final de 2025. Com ele sai o seu filho e auxiliar Emiliano Díaz e sua comissão técnica. Nos bastidores, o nome de Dorival Júnior é o mais forte para assumir o cargo.

