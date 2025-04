Brasília cai novamente para o São Paulo, mas assegura 4ª posição

Chegou ao fim a jornada de 34 partidas do Brasília na fase regular do Novo Basquete Brasil (NBB). Neste sábado (19/4), a equipe fechou a primeira fase da competição com derrota por 88 x 79 para o São Paulo, no Ginásio do Morumbi. O tropeço na capital paulista foi o quinto consecutivo do representante do Distrito Federal na elite. Apesar do retrospecto recente ser negativo, a companhia brasiliense assegurou a quarta colocação e vaga nos playoffs.

O adversário do Brasília no primeiro estágio do mata-mata da competição nacional será o São Paulo. O retrospecto é favorável ao tricolor. Além da derrota deste sábado, a equipe do Distrito Federal foi derrotada no Nilson Nelson por 85 x 83.

A temporada 2024/2025 é a melhor do Brasília na história recente. O time não terminava entre os melhores da competição mais importante do país desde a edição de 2018/2019.

Dos 18 times envolvidos no NBB, apenas Fortaleza e Botafogo não avançaram ao próximo round da competição. O regulamento dos playoffs da competição foi atualizado. Agora, a série das oitavas de final deixa de ser de melhor de três jogos e passa ser melhor de cinco. O formato segue até a decisão.

Clubes de melhor campanha fazem o primeiro jogo da série como visitante e os dois seguintes como mandantes. A tabela detalhada com as datas dos jogos dos playoffs será divulgada em breve pela Liga Nacional de Basquete (LNB). A expectativa é que os duelos comecem na próxima semana.

Os confrontos

Minas (1º) x Mogi (16º)

Flamengo (2º) x Caxias (15º)

Franca (3º) x Pato Basquete (14º)

Brasília (4º) x São Paulo (13º)

Bauru (5º) x Paulistano (12º)

Pinheiros (6º) x Unifacisa (11º)

União Corinthians (7º) x Corinthians (10º)

Vasco (8º) x São José (9º)