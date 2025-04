Cano abre o placar, mas Fluminense cede empate ao Vitória pelo Brasileirão

Cano marcou o gol do Fluminense no empate por 1 a 1 com o Vitória - (crédito: - Foto: Marina Garcia/Fluminense)

O Fluminense tinha tudo para conquistar mais um triunfo pelo Campeonato Brasileiro, mas deixou pontos pelo caminho no Maracanã, no 1 a 1 com o Vitória. Afinal, Germán Cano abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas a equipe carioca não aumentou a vantagem e sofreu um gol no fim, Lucas Braga igualou o marcador. Assim, o Tricolor de Laranjeiras soma 10 pontos, na terceira colocação, dois atrás do líder Palmeiras. O Rubro-Negro está com 5 pontos, na 15ª posição.

Dessa forma, o próximo compromisso dos comandados do técnico Renato Gaúcho será pela Sul-Americana. Na quarta (23), às 19h (de Brasília), o time visita o Unión Española, no Bicentenário La Florida. Depois disso, o Tricolor terá seu primeiro clássico pelo Brasileirão, dia 26 (sábado), às 21h (de Brasília), contra o Botafogo no Nilton Santos.

O Leão da Barra, por sua vez, encara o Cerro Largo, também na quarta (23), às 21h30 (de Brasília), pela Sul-Americana. No domingo (27), o Rubro-Negro recebe o Grêmio no Barradão, às 18h30 (de Brasília), pelo Brasileirão.

Mandou para fora

Com mais volume de jogo e intensidade, o Tricolor pressionou a saída de bola e quase abriu o placar. Lucas Arcanjo se enrolou e cedeu o lateral. Sendo assim, Arias cobrou rapidamente e achou Cano livre na área. O argentino abaixou a cabeça e tentou finalizar, porém mandou para fora.

Em outro bom momento do Fluminense, Martinelli teve liberdade na meia-lua e arriscou de longe. O volante dominou e bateu de chapa, mas parou no arqueiro rubro-negro.

Arcanjo salva o Leão

Ao longo de todo o primeiro tempo, os donos casa exploraram o lado direito de ataque, com Jhon Arias. Nesse sentido, Samuel Xavier lançou na área para Cano, e na sobra, o colombiano finalizou para ótima defesa de Lucas Arcanjo.

Faz o L

Em mais uma jogada pela direita, Arias tabelou com Samuel Xavier, que devolveu de letra. O colombiano, então, cruzou rasteiro, a bola desviou em Zé Marcos e subiu para Cano abrir o placar, de cabeça.

Chances desperdiçadas

Na volta do intervalo, Erick lançou Matheuzinho dentro da área. O camisa 30 bateu cruzado, a bola desviou em Freytes e Fábio fez uma linda defesa. Pelo lado do Fluminense, Cano tentou finalizar de bicicleta e na sobra, Renê fez um ótimo cruzamento para Canobbio ,que ficou na cara do gol, mas furou na tentativa.

Polêmica no ar

Ganso acionou Hércules, que abriu para Arias encontrar Cano. O argentino chutou de longe, porém Arcanjo defendeu com segurança, sem rebote. Na sequência, o camisa 21 apareceu livre na área, dividiu com a defesa rubro-negra e caiu na área. O árbitro nada assinalou, e os torcedores do Flu ficaram na bronca.

Leão iguala o placar

O Vitória, então, foi para cima na busca pelo empate, mas foi quase os donos da casa que marcaram. Serna cabeceou para Arias que rolou para Facundo Bernal na meia-lua, mas o uruguaio mandou para fora. No fim, Fabri disparou pela direita, fez uma linda jogada e tocou para Lucas Braga empatar. O Flu ainda tentou, na base da correria, sair de campo com os três pontos, mas teve um empate, com sabor de derrota.

FLUMINENSE 1 x 1 VITÓRIA

Brasileirão-2025 – 5ª rodada

Data e horário: 20/4/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Gols: Cano 38’/1ºT (1-0); Lucas Braga 44’/2ºT (1-1)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli (Thiago Santos 39’/2ºT), Hércules (Bernal 32’/2ºT) e Ganso (Nonato 32’/2ªT); Canobbio (Serna 17’/2ºT), Arias e Cano (Everaldo 39’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson Bahia; Ricardo Ryller (Ronald – intervalo), Baralhas e Matheuzinho; Erick (Osvaldo 25’/2ºT), Gustavo Mosquito (Fabri 17’/2ºT) e Janderson (Lucas Braga 37’/2ºT). Técnico: Thiago Carpini

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Leila Naiara Moreira Cruz (DF) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

Cartões Amarelos: Claudinho (VIT)

Cartões Vermelhos: –