Atleta de 77 anos completa prova na Maratona Brasília e superação inspira

Orfélia ainda contou que vai participar do circuito de 10km na segunda-feira (21/4) - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Uma história de superação tomou conta das redes na manhã deste domingo (20/4). Dona Orfélia, 77 anos, completou a meia-maratona de 21 km e emocionou quem acompanhava a Maratona de Brasília. A determinação da atleta idosa inspirou e comoveu corredores profissionais e amadores.

A idosa ficou em último lugar na meia-maratona, mas a determinação dela arrancou aplausos e sorrisos de quem estava presente.

No fim da prova, Orfélia ganhou uma medalha e disse estar confiante que chegará aos 100 anos. Ela ainda contou que vai participar do circuito de 10km na segunda-feira (21/4), dia em que Brasília completa 65 anos. "Vou correr de chinelo amanhã. Tenho um chinelo ótimo para correr", disse Orfélia à jornalista Gabriella Collodetti, do Correio Braziliense.

Veja o vídeo:

Tradição na capital

Desde a primeira edição, em 1991, a Maratona Brasília se tornou um símbolo de superação e resistência, desafiando atletas a percorrer as principais vias da capital enquanto desfrutam de paisagens únicas, proporcionadas pelos diversos monumentos da cidade.

Na segunda-feira (21), a partir das 5h30, o tiro de largada será para a tradicional maratona (42km); às 6h para 21km e 6h30 para 3km, 5km e 10km, também em frente ao Museu Nacional. Todos os inscritos receberam o Kit Atleta, com uma camiseta, sacola esportiva, número de peito e medalha pós-prova. A Maratona Brasília faz parte da programação oficial do aniversário da capital.

