Daniel Dias comenta sobre Rebeca no "Oscar do Esporte": "Está na hora"

Campinas (SP) — Único brasileiro a receber três troféus Laureus (2009, 2013 e 2016), o “Oscar do Esporte”, a lenda paralímpica da natação, Daniel Dias, com 27 medalhas no megaevento, crê estar na hora de o Brasil ser novamente premiado na festa de gala, agora, pela primeira vez com uma mulher. Nesta segunda-feira (21/4), a ginasta Rebeca Andrade concorre à estatueta na categoria “Retorno do Ano”. A cerimônia começa às 15h, em Madri, com transmissão do SporTV.

“A expectativa é muito alta. Ter um brasileiro concorrendo é incrível e mostra a força do esporte brasileiro, e com a Rebeca ainda mais. Os Jogos dela foram incríveis, ela tem grandes possibilidades de trazer o prêmio. Fui o último e já tem um bom tempo, em 2016. Está na hora de trazer de novo. Nada melhor do que com a nossa maior medalhista. Espero que ela possa ter essa conquista”, torce.

Maior medalhista olímpica do país, com seis pódios, Rebeca Andrade concorre ao troféu com o americano Caeleb Dressel (natação); a suíça Lara Gut-Behrami (alpino); a indiana Rishabh Pant (críquete); a australiana Ariarne Titmus (natação); e o espanhol Marc Márquez (MotoGP).

Além de Daniel Dias, outros brasileiros foram laureados. O skatista Bob Burnquist abriu a porteira com o troféu obtido em 2022, na categoria de melhor atleta de esportes de ação. No ano seguinte, a Seleção Brasileira de futebol masculina foi brindada como equipe da temporada, após o pentacampeonato da Copa do Mundo. Ronaldo Fenômeno foi vitorioso com o Retorno do Ano.

Em 2016, Daniel Dias foi o último brasileiro a ser coroado, na categoria Para-Atleta do ano. O ex-nadador é o maior medalhista paralímpico da história do Brasil, com 27 pódios em quatro edições dos Jogos (Pequim-2008, Londres-2012, Rio-2016 e Tóquio-2020).

Indicados de cada categoria

Atleta mulher do ano

Simone Biles (Estados Unidos), ginástica artística

Aitana Bonmatí (ESP), futebol

Faith Kipyegon (Quênia), atletismo

Sifan Hassan (Holanda), atletismo

Aryna Sabalenka (Bielorrússia), tênis

Sydney McLaughlin-Levrone (Estados Unidos), atletismo

Atleta homem do ano

Tadej Pogaar (Eslovênia), ciclismo de estrada

Carlos Alcaraz (Espanha), tênis

Armand Duplantis (Suécia), atletismo

Léon Marchand (França), natação

Max Verstappen (Holanda), automobilismo

Paratleta do ano

Catherine Debrunner (Suíça), atletismo

Teresa Perales (Espanha), natação

ODA Tokito (Japão), tênis em cadeira de rodas

Matt Stutzman (Estados Unidos), tiro com arco

YUYAN Jiang (China), natação

MO Qu Zi (China), badminton em cadeira de rodas

Equipe do ano

Boston Celtics, basquete

Seleção americana masculina adulta de basquete

McLaren Formula 1, automobilismo

Time feminino adulto do Barcelona, futebol

Time masculino adulto do Real Madrid, futebol

Seleção espanhola masculina adulta de futebol

Revelação do ano

Julien Alfred (Santa Lúcia), atletismo

Summer McIntosh (Canadá), natação

Letsile Tebogo (Botsuana), atletismo

Victor Wembanyama (França), basquete

Lamine Yamal (Espanha), futebol

Time masculino adulto do Bayer Leverkusen, futebol

Retorno do ano

Rebeca Andrade, ginástica artística

Caeleb Dressel (Estados Unidos), natação

Lara Gut-Behrami (Suíça), esqui alpino

Rishabh Pant (Índia), críquete

Ariarne Titmus (Austrália), natação

Marc Márquez (Espanha), motociclismo

Atleta do ano nos esportes de ação

Horigome Yuto (Japão), skate

Chloe Kim (Estados Unidos), snowboard

Caroline Marks (Estados Unidos), surfe

Alexsandra Miroslaw (Polônia), escalada

Tom Pidcock (Grã-Bretanha), ciclismo mountain bike

Arisa Trew (Austrália), skate

