Disputa de cinturão feminino marca 8ª edição do DISTRITHAI

O maior evento de Muay Thai do Distrito Federal está de volta. Neste sábado (26/4), o JK Shopping recebe a 8ª edição do DISTRITHAI, a partir das 10h, reunindo alguns dos maiores nomes da arte marcial tailandesa. A expectativa é de um espetáculo com emoção, técnica e superação. O evento é gratuito e aberto ao público.



Consolidado como uma das principais vitrines da modalidade no Centro-Oeste, o DISTRITHAI contará com lutas amadoras e profissionais, em diferentes categorias, com a participação de atletas locais e de outros estados. A disputa pelo cinturão feminino no GP até 54kg, é o destaque desta edição. Entram no ringue pela disputa as atletas, Fernanda (MG), Maisoca (GO), Tamara e Vitória (ambas do DF).



"O DISTRITHAI é mais do que um evento esportivo. É uma celebração da disciplina, do respeito e da superação que o Muay Thai representa. A cada edição, buscamos oferecer uma experiência completa tanto para os atletas quanto para o público", destaca o organizador do evento, Jean Aguilar.



Serviço



Quando: Sábado (26/4)

Horário: A partir das 10h

Onde: JK Shopping, Taguatinga Norte

Entrada: Gratuita

Para cadeiras ou área VIP: (61) 99112-2423