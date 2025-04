João Fonseca disputa dois tie-breaks, mas perde para Tommy Paul no Masters de Madri

João Fonseca está eliminado do Masters 1000 de Madri. Após duas horas e cinco minutos de jogo contra Tommy Paul, o prodígio de 18 anos perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 7(9)/6(7) e 7(7)/6(3).

O brasileiro conferiu dificuldade ao 12º do mundo, mas demonstrou ansiedade em pontos-chave da partida. Ele chegou a ter a vantagem no tie-break do primeiro set, mas não confirmou o resultado. Paul não teve vida fácil também na segunda metade, com novo tie-break, mas persistiu para confirmar a vitória.

Agora, Fonseca tem como compromisso o Challenger 175 de Estoril, que começa neste domingo e vai até dia 4 de maio. Ainda não há data para a sua estreia.

Depois, o brasileiro joga o Masters 1000 de Roma, entre os dias 7 e 18 de maio. Os dois torneios, no saibro, antecedem o próximo Grand Slam do calendário: Roland Garros, em 25 de maio.

O jogo começou com os dois tenistas confirmando seus serviços. João teve personalidade para mostrar que o 12º do mundo não teria facilidade na quadra central, em Madri.

O brasileiro chegou a ameaçar o saque de Paul, mais do que o contrário. O norte-americano fechou o primeiro set com seis break-points salvos.

A estratégia do tenista dos Estados Unidos passou por saques abertos, exigindo amplitude de Fonseca. O norte-americano aproveitou melhor as subidas à rede e emplacou seis pontos de voleio quando o primeiro set ainda tinha 3 a 3.

Fonseca flertou com o perigo no oitavo game. Após abrir 40 a 0, ele deixou Paul encostar e quase sofreu a quebra de serviço, mas conseguiu fazer bela rebatida na rede para se recompor e empatar o set.

Os dois mantiveram o ritmo de confirmação dos serviços por 51 minutos, até o tie-break. No desempate, Paul não pontuou em seus primeiros serviços, e João aproveitou para abrir vantagem.

Somente quando Fonseca tinha 5 a 2, Paul confirmou um serviço pela primeira vez. Ele reagiu e encostou. O brasileiro devolveu e chegou ao set-point, com 6 a 5, mas Paul salvou, empatou e chegou a sua chance de fechar o set. Na primeira, o norte-americano perdeu, mas confirmou na segunda oportunidade, com 9 a 7.

A ansiedade pareceu ser inimiga de Fonseca no momento decisivo. No segundo set, ele até começou com confirmação do serviço, mas sofreu a virada no terceiro game, com o primeiro break-point de Tommy Paul.

No físico, o brasileiro reduziu a intensidade. Paul percebeu e manteve a estratégia de bolas no contrapé de Fonseca. No esforço, contudo, ele conseguiu o primeiro break-point no jogo e empatou o set.

Foi Paul quem passou a demonstrar ter perdido a confiança. Fonseca virou o set ao confirmar o serviço do sétimo game e mostrou que estava que ainda havia jogo.

A pressão havia, de fato, virado de lado. João Fonseca cresceu e chegou a ter dois set points, no décimo game. Paul teve um alívio ao confirmar o saque e não deixar o brasileiro abrir vantagem.

Os dois confirmaram seus próximos serviços, chegando a um novo tie-break. O brasileiro abriu com vantagem, mas Paul virou. O norte-americano fez boa leitura e conseguiu aumentar a diferença e chegar ao triplo match-point.

Fonseca estreou no Masters 1000 de Madri contra o dinamarquês Elmer Moller, 114º do mundo, e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Já Tommy Paul bateu o compatriota Jenson Brooksby por 2 sets a 1, com parciais de 7/6, 3/6 e 7/6.

Agora, o adversário do norte-americano será o russo Karen Khachanov (25º no ranking mundial), que bateu Reilly Opelka (número 103), dos Estados Unidos, por 2 sets a 0, com parciais de 7(7)/6(3) e 7(7)/6(4), também neste sábado.