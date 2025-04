Vôlei de Praia: finais deste domingo da etapa de Brasília estão definidas

As finais da 3ª Etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, em Brasília, estão definidas. No masculino, a dupla formada por Guto e Vitor Felipe terá pela frente Vinicius e Heitor neste domingo. No feminino, a disputa pelo título colocará em cartaz as campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia contra Talita e Taiana. As finais serão às 10h e às 11h nas quadras montadas no estacionamento do Parque Ana Lídia. O acesso é gratuito. Os ingressos devem ser reservados no portal Sympla e estão sujeitos a lotação.

Nas semifinais, Guto e Vitor Felipe derrotaram Mateus e Adelsmo por 2 sets a 0 (21/18 e 21/14). Na outra partida, Vinicius e Heitor desbancaram Arthur e Adrielson por 21/17 e 21/16.

"A sensação é muito boa. Estamos na nossa primeira final no retorno do time. Mostra que o trabalho está sendo bem feito. Treinamos muito nos últimos meses e agora vem o resultado", afirou Vitor Gabriel.

Do outro lado, Vinicius celebrou mais um êxito na capital. "É a nossa segunda final em Brasília, muito bom receber a energia desse lugar. Foi um jogo muito tenso, um dia muito cansativo para a gente, mas sabíamos que venceríamos na parceria. "Estávamos em uma fase ruim, mas conseguimos virar a chave", disse Heitor.

Atuais campeãs olímpicas, Duda e Ana Patrícia triunfaram contra Carol Solberg e Rebecca por 2 sets a 0 com parciais de 21/14 de 25/23). "Foi um jogaço, elas são muito boas, mas estamos no caminho certo", disse Duda.

Na outra partida, Talita e Taiana despacharam Carol Horta e Eliza por 2 sets a 1 com parciais de 18/21, 21/15 e 15/13 nas semifinais. "O jogo foi incrível. Qualquer dupla que vencesse seria merecido. A gente conseguiu encaixar a nossa tática no fim e estamos felizes. Estamos persistindo, melhorando, ajustando, se entendendo para tirar o melhor uma da outra", analisou Talita.

"A gente vem em uma sequência de torneios e esse torneio foi fundamental para o nosso empenho e a nossa entrega. Vai ser um jogo difícil contra a Duda e a Ana Patrícia, mas a gente quer se divertir", afirmou Taiana.