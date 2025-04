Em baile no Maracanã, Flamengo goleia Corinthians e assume liderança do Brasileirão

Em tarde de festa no Rio de Janeiro, o Flamengo goleou o Corinthians por 4 a 0 neste domingo (27), no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro marcou três gols da partida logo no primeiro tempo, em um desempenho de gala, com Everton Cebolinha, Arrascaeta e Pedro. O camisa 9, de pênalti, fechou a conta na segunda etapa.

Com o resultado, o time carioca sobe para a liderança do torneio, com 14 pontos. O Palmeiras, vice-líder, porém, ainda joga na rodada e pode reassumir a posição. Já o Timão, em seu último jogo com o interino Orlando Ribeiro, antes da estreia de Dorival Júnior, fica na 11ª posição, com sete pontos.

Início avassalador do Flamengo

No embalo do Maracanã lotado, o Flamengo partiu para o ataque já nos primeiros segundos da partida, bombardeando o Corinthians. Assim, logo aos quatro minutos, Everton Cebolinha abriu o placar para o Rubro-Negro após receber de Arrascaeta e, com folga na marcação, finalizar de fora da área no canto do goleiro Hugo Souza. Logo depois, aos seis, Arrascaeta cobrou escanteio e Pedro, de cabeça, carimbou a trave dos visitantes. Aos 16, mais uma chance para o Fla, e novamente com o camisa 10 envolvido. Em vacilo de Matheuzinho com passe errado, Arrascaeta ficou com a bola e, ao perceber Hugo Souza fora do gol, arriscou de longe, e finalização passou próxima à meta.

O Corinthians se encontrou na partida após os 15 minutos iniciais e, com um pouco mais de posse de bola, teve a primeira chance com Carrillo, aos 20. Após cruzamento de Angileri, o meia soltou uma bomba de primeira dentro da área para a defesa de Rossi. Porém, os donos da casa voltaram ao ataque e ampliaram o placar. Aos 30 minutos, Pulgar encontou Pedro, que ajeitou para Arrascaeta avançar com a bola e, da entrada da área, finalizar na meta. O terceiro gol veio com Pedro, para marcar seu retorno ao time titular após longa recuperação. O atacante aproveitou presente do goleiro Hugo na saída de bola e, de primeira, finalizou para balançar as redes.

Para piorar a situação do Timão, Memphis Depay sentiu dores no joelho após dividida no início do duelo e precisou deixar o jogo aos 39, mancando. Ainda na primeira etapa, o Time da Gávea chegou com perigo novamente e, após belo lance de Pedro na área, o goleiro alvinegro operou um milagre com o pé direito.

Pedro fecha a conta no segundo tempo

A etapa final iniciou da mesma forma que o primeiro tempo: Flamengo no ataque. Em mais um erro do time paulista, Matheuzinho tenta tirar bola da área e dá um “passe” para Arrascaeta aos dois minutos. O uruguaio, então, chuta de primeira no travessão.

Aos 11, Corinthians chegou ao ataque com Romero, que após passe de Coronado, finalizou com perigo. Pedro e De La Cruz tabelaram aos 18, e o uruguaio soltou uma bomba dentro da área para boa defesa de Hugo. Aos 28 minutos, Arrascaeta sofreu falta dentro da área e, após revisão no VAR, o árbitro marcou pênalti. Pedro, então, marcou seu segundo gol aos 33 ao converter a batida. Nos minutos finais, Flamengo trocou passes e administrou o resultado ao som de “olé” vindo da arquibancada.

Pré-jogo com festa

Antes da bola rolar no Maracanã, o cantor Belo fez um show para os torcedores presentes no estádio em comemoração aos 60 anos da TV Globo, que transmitiu o confronto. O cantor, então, entoou as músicas mais marcantes de sua carreira para agitar a festa da emissora e celebrar o Clássico das Nações.

Agenda

Pela sétima rodada do Brasileirão, o Flamengo visita o Cruzeiro no próximo domingo (4), às 18h30 (de Brasília), no Mineirão. Por outro lado, o Corinthians recebe o Internacional no sábado (3), no mesmo horário, na Neo Química Arena. Antes disso, porém, as duas equipes entram em campo pela Copa do Brasil. Assim, o Timão visita o Novorizontino na quarta-feira (30), às 21h30, no Jorjão, enquanto o Rubro-Negro encara o Botafogo-PB na quinta, às 20h, no Almeidão.

FLAMENGO 4 x 0 CORINTHIANS

6ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 27/4/2025 (domingo)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 67.501

Renda: R$ 4.472.050,00

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar (Allan, 41’/2ºT), De La Cruz, Arrascaeta (Plata, 34’/2ºT) e Gerson (Matheus Gonçalves, 41’/2ºT); Pedro (Bruno Henrique, 34’/2ºT) e Everton (Luiz Araújo, 18’/2ºT). Técnico: Filipe Luís

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele (Maycon, 32’/2ºT), Breno Bidon e Carrillo (José Martínez, 31’/2ºT); Romero (Talles Magno, 32’/2ºT), Memphis Depay (Igor Coronado, 39’/1ºT) e Yuri Alberto. Técnico: Orlando Ribeiro

Gols: Everton Cebolinha, 4’/1ºT (1-0); Arrascaeta, 33’/1ºT (2-0); Pedro, 36’/2ºT (3-0); Pedro 33’/2ºT (4-0)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Rodrigo D. Alonso Ferreira (SC)

Cartão amarelo: Ayrton Lucas (FLA); Ángel Romero (COR)

Cartão vermelho: –