Talita e Taiana batem campeãs olímpicas e conquistam Etapa de Brasília

A dupla formada por Talita e Taiana derrotou as campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia por 2 sets a 1 no tie break, em Brasília - (crédito: Patrycia Albuquerque/Divulgação/CBV)

Capital do vôlei de praia por duas semanas consecutivas nas disputas dos circuitos internacional e brasileiro, Brasília consagrou na manhã deste domingo os campeões da etapa candanga do torneio nacional. Sob calor na casa dos 28ºC e umidade oscilando na casa dos 70%, a dupla formada por Guto/Vitor Felipe conquistou o torneio masculino. No feminino, Talita e Taiana subiram ao degrau mais do pódio nas arenas montadas no estacionamento do Ana Lídia, no Parque da Cidade.

A temporada está sendo marcada pelo equilíbrio. Ainda não houve uma dupla vencedora de mais de uma etapa em 2025 no feminino nem no masculino.

A manhã começou com o triunfo de Guto/Vitor Gabriel contra Vinicius/Heitor por 2 sets a 0. As parciais foram de 21/16 e 21/10. “Muito feliz. A gente adora jogar aqui em Brasília. Não é o primeiro título meu nem do Vitor, a gente já ganhou aqui. A torcida aqui é maravilhosa e só tenho a agradecer”, comemorou Guto. “Obrigado, Brasília. Muito feliz por tudo isso. Até a próxima”, celebrou Vitor Gabriel depois de uma exibição de gala dos parceiros.

A decisão feminina foi mais equilibrada e decidida no tie break. Atuais campeãs olímpicas, Duda/Ana Patrícia perderam para Talita e Taiana por 2 sets a 1 (26/28, 25/23 e 15/11). “Felicidade enorme poder vencer novamente uma etapa. A gente conseguiu manter o nível. O jogo foi muito apertado, sempre lá em cima os placares, e conseguimos ter maturidade e tranquilidade para encontrar o momento certo. Aproveitamos as oportunidades, que é o mais importante. Parabéns a toda equipe, porque vencer é difícil, mas se for junto a gente consegue”, analisou Taiana.

“Foi uma semana incrível. Conseguimos colocar em prática durante toda a semana o que a gente se propôs a fazer. Trabalhamos muito para a gente jogar junto e se entregar. A Duda e a Ana Patrícia também jogaram ponto a ponto e foi decidido em detalhes. Nós conseguimos esse título desde o primeiro jogo e encontramos soluções”, destacou Talita.

Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

Temporada 2025

Etapa 1 – Navegantes (SC)

Masculino: Saimon e George

Feminino: Carol Solbert e Rebecca

Etapa 2 – Saquarema (RJ)

Masculino: Arthur e Adrielson

Feminino: Thâmela e Vic

Etapa 3 – Brasília (DF)

Masculino: Guto e Vitor Felipe

Feminino: Talita e Taiana