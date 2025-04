Grêmio empata com o Vitória e segue no Z4 do Brasileirão

Grêmio e Vitória empataram em 1 a 1, neste domingo (27), em partida da 6ª rodada do Brasileirão no Barradão. Jemerson abriu o placar para o Tricolor, enquanto Carlinhos deu números finais. Com o resultado, o Tricolor segue em 18º lugar, com cinco pontos e ainda pode ser ultrapassado pelo Santos no complemento da rodada. O Leão, por sua vez, é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com seis.

O Grêmio volta a campo agora na próxima quarta-feira (30), às 21h30, visitando o CSA pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Já pelo Brasileirão, o compromisso da vez será recebendo o Santos no domingo (4), às 16h. O Vitória, por sua vez, visita o Ceará no domingo (3),pela sétima rodada da competição nacional.

A diretoria do Vitória promoveu uma homenagem a goleiros ídolos do clube, uma referência ao Dia do Goleiro, celebrado no último sábado (26). Dessa forma, os jogadores do atual elenco entraram em campo ostentando nomes atletas históricos do Leão. Já nas arquibancadas, os torcedores hostilizaram muito o zagueiro Wagner Leonardo. Outrora ídolo, hoje ele defende o Grêmio. Inclusive, o camisa 3 deu assistência para o gol do Tricolor.

Primeiro tempo de dar sono

Apesar do Grêmio ter ido para o intervalo vencendo o jogo, o primeiro tempo foi enfadonho. Afinal, cada time teve apenas uma grande oportunidade. Primeiro foi o Vitória. Aos 16, Gustavo Mosquito fez boa jogada individual, invadiu a área e mandou para fora. O Tricolor respondeu quatro minutos mais tarde: Villasanti cobrou escanteio, Wagner Leonardo cabeceou na medida e deu assistência para Jemerson, que aproveitou cochilo da zaga e marcou com o pé.

O Vitória foi melhor dali até a ida para o intervalo, mas nada que animasse o jogo. O zagueiro Lucas Halter cabeceou bem uma falta cobrada por Erick. Janderson também teve outra oportunidade, mas também sem levar muito perigo.

Vitória volta melhor e busca o empate

Os donos da casa voltaram do intervalo com duas mudanças no setor ofensivo (entraram Carlinhos e Fabri), o que logo deu resultado. Aliás, o Vitória levou mais perigo ao adversário nos dez primeiros minutos do segundo tempo do que em toda a etapa inicial, principalmente com Janderson.

Os visitantes responderam com cabeçada de Wagner Leonardo, mas quem marcou mesmo foi o Leão: Janderson cobrou falta na área, Volpi afastou mal, e Carlinhos anotou de cabeça. Fabri quase virou no fim, Aravena perdeu uma chance inacreditável e o empate persistiu até o fim.

VITÓRIA X GRÊMIO

6ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 27/4/2025 (domingo)

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Público presente: 18.688

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ronald Lopes, Pepê e Matheuzinho (Ricardo Ryller, 38’/2ºT) ; Erick (Fabri – Intervalo), Gustavo Mosquito (Carlinhos – Intervalo) e Janderson (Lucas Braga, 27’/2ºT) Técnico: Thiago Carpini

GRÊMIO: Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti (Cuéllar, 29’/2ºT) Cristian Oliveira (Aravena, 38’/2ºT) Edenilson (Nathan, 12’/2ºT) e Cristaldo (Monsalve, 12’/2ºT); Braithwaite (André, 29’/2ºT) Técnico: Mano Menezes

Gols: Jemerson, aos 20’/1ºT (0-1)

Árbitro:Felipe Fernandes de Lima (MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartão amarelo: Claudinho, Carlinhos e Pepê (VIT); Villasanti (GRE)

Cartão vermelho: –