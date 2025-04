Cássio fecha o gol e o Cruzeiro vence o Vasco

Cássio deu a volta por cima no Cruzeiro, após as muitas críticas que recebeu. Afinal, com suas grandes defesas neste domingo, 27/4, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, garantiu a suada vitória por 1 a 0 sobre o Vasco. O jogo foi pela 6ª rodada do Brasileirão e Christian fez o gol decisivo para a Raposa. Ao fim da partida, Cássio saiu aos prantos, lavando a alma das falhas das últimas partidas. Este jogo teve uma outra peculiaridade. Nenhum cartão, amarelo ou vermelho.

Para o Cruzeiro, o resultado foi excelente, levando o time aos dez pontos, na quarta colocação. Mas Vasco, por sua vez, tem motivos para lamentar. Embora não tenha feito grande partida, teve a maioria das chances claras. Assim, com o revés, ocupa apenas o 10º lugar, com sete pontos.

Primeiro tempo em branco

O Cruzeiro foi melhor no primeiro tempo, conseguindo construir jogadas eficazes pelos dois flancos. Mas principalmente o direito, com Fagner, que levou muita vantagem sobre o lateral Victor Luís. Na melhor jogada, Fagner cruzou e Cristian fez um gol, mas que acabou anulado por impedimento de Kaio Jorge na jogada.

O Vasco dependia de lances individuais e não de jogadas coletivas, como o Cruzeiro. Porém, teve as três melhores chances, mas todas pararam em Cássio. Na primeira, Rayan cruzou para Coutinho cabecear, e Cássio fez a defesa mais difícil do primeiro tempo. As outras foram com Paulo Henrique, na melhor jogada ofensiva da etapa, cortando da lateral direita para o miolo da área. O lateral ganhou de Jonathan Jesus e chutou para outra ótima defesa de Cássio. A última foi de Hugo Moura, que recebeu livre pela direita, mas finalizou em cima do arqueiro.

Cruzeiro na frente no segundo tempo

No segundo tempo, o Vasco seguiu com dificuldades para chegar ao ataque, apostando em cruzamentos na tentativa de encontrar Vegetti, que sofria marcação dupla. Enquanto isso, o Cruzeiro impôs velocidade para buscar o gol. Aos 20 minutos, teve sucesso. Villalba fez um lançamento excepcional para Wanderson pela esquerda. Ele avançou até a linha de fundo e cruzou. A bola passou pela zaga vascaína, e Cristian concluiu para o gol.

O Vasco buscou o ataque, chegou a dominar alguns momentos e, mesmo de forma um tanto atavabalhoada, conseguiu aparecer com perigo. Mas aí Cássio voltou a brilhar. O veterano manterve a segurança e cvoltou a brulhar em finalização à queima-roupa de Victor Luís.

CRUZEIRO 1×0 VASCO

Brasileirão – 6ª rodada

Local: Parque do Sabiá, Uberlândia (MG)

Data: 27/4/2025

CRUZEIRO: Cássio; Fagner (Janderson, 47’/2ºT), Jonathan Jesus, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson (Marquinhos, 33’/2ºT) e Kaio Jorge (Bolasie, 47’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma, 39’/2ºT), João Victor, Lucas Freitas (Alex Teixeira, 42’/2ºT) e Victor Luis; Hugo Moura, Jair (Paulinho, 29’/2ºT), Coutinho e Nuno Moreira (Loide Augusto, 29’/2ºT); Rayan (Garré, 29’/2ºT) e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

Gol: Christian, 20’/2ºT (1-0)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartçoes amarelos: –