Palmeiras tropeça no Bahia e fica sem a liderança

O Allianz Parque recebeu uma partida movimentada entre Palmeiras e Bahia na noite deste domingo (27), pela sexta rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. O placar, no entanto, parecia inalterado até os acréscimos, quando o Esquadrão de Aço abriu o placar no 1 a 0 e impediu o Verdão de reassumir a liderança desta edição do certame nacional. Os paulistas têm 13 pontos e ficam atrás do Flamengo, que soma 14 e é o único invicto da competição. Já o Esquadrão é o sétimo, com nove.

Jogo interessante. Bahia ousado

O Palmeiras iniciou a partida com mais posse de bola. Só que não foi tão propositivo assim e, com o meio congestionado, afunilou muito o jogo pelas pontas. O Bahia, assim, soube se segurar em sua bateria antiaérea. O time visitante também tentou jogar, principalmente em velocidade com Pulga e Ademir. O Esquadrão também chegou a criar perigo, assim como o time da casa teve as suas chegadas ao ataque. Equilíbrio, portanto, na primeira parte do espetáculo.

Palmeiras muda. Mas é o Tricolor quem marca

Willian José, com um porrete de fora da área, acertou a trave de Weverton. Depois, porém, Abel Ferreira colocou a tropa em campo, leia-se o trio Roque, Estêvão e Paulinho. Com os três, o Palmeiras subiu as linhas de marcação, sufocou o Bahia em alguns minutos e por pouco também não marcou. Na grande oportunidade, Roque deu uma chicotada, e Erick salvou o Tricolor quase em cima da linha. Mas a bola pune. Nos acréscimos, Kayke tabelou com Cauly e meteu lá dentro. Balde de água fria no Palestra!

PALMEIRAS 0x1 BAHIA

Campeonato Brasileiro – 6ª rodada

Data e horário: 27/04/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Gols: Kayke, 47’/2ºT (0-1)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Benedetti, Gómez e Piquerez; Moreno (Evangelista, 34’/2ºT), Ríos (Martínez, 34’/2ºT), Maurício (Paulinho, 17’/2ºT) e Anderson (Roque, Intervalo); Torres (Estêvão, Intervalo) e López. Técnico: Abel Ferreira

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Duarte, Mingo e Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre e Ribeiro (Erick, 17’/2ºT); Ademir (Kayke, 25’/2ºT), Pulga (Cauly, 17’/2ºT) e Willian José (Rodríguez, 17’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Tiago Gomes da Silva (GO)

VAR: Wagner Reway (ES)

Cartão Amarelo: López (PAL); Rodríguez (BAH)

Cartão Vermelho: