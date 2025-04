Brasil terá camisa vermelha na Copa de 2026, diz site especializado

De acordo ainda com o Footy Headlines, o uniforme reserva do Brasil para 2026 apresentará o logotipo da marca Jordan em vez da Nike - (crédito: Reprodução/Footyheadlines.com)

Uma notícia impactante sacudiu o mundo do futebol na manhã desta segunda-feira (28/4). Segundo o site especializado Footy Headlines, famoso por publicar notícias sobre o vazamento de uniformes de times e seleções, a Seleção Brasileira terá uma camisa vermelha como segundo uniforme na Copa do Mundo de 2026. O uniforme principal continuará com a cor amarela.

"O Brasil quebrará a tradição na Copa do Mundo da FIFA de 2026, com um uniforme reserva em uma cor nunca usada antes na história da seleção", diz o site, completando a informação de que o tom exato de vermelho e o design completo do uniforme ainda não foram divulgados, mas os primeiros indícios sugerem uma "base vermelha moderna e vibrante".

De acordo ainda com o Footy Headlines, o uniforme reserva do Brasil para 2026 apresentará o logotipo da marca Jordan em vez da Nike. A CBF não se pronunciou sobre a suposta mudança de cor na camisa da Seleção até a última atualização desta reportagem. Segundo o site, a nova camisa estará disponível a partir de março de 2026.